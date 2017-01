Vùng núi miền Bắc có nơi rét hại sâu 3,2 độ C

TTO - Lúc 7g sáng 13-1, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc nhiệt độ thấp nhất ở Láng (Hà Nội) giảm đến 12 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) rét hại 11,7 độ C. TP Thái Bình (Thái Bình) 11,3 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) thấp hơn 11,1 độ C.

Nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm thấp, trời rét hẳn, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại sâu.

Vùng núi trời rét sâu hơn: Ngân Sơn (Bắc Cạn) giảm xuống 9,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,3 độ C. Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) giảm 5,9 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh nên rét nhất 3,2 độ C.

Dự báo ngày và đêm 13-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, sau có cường độ ổn định. Nhiệt độ một số khu vực Bắc bộ tiếp tục giảm thấp, một số địa phương ít biến đổi. Vùng đồng bằng và ven biển trời rét đậm nhưng không sâu.

Dự báo đêm nay, phía tây Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Sa Pa trong khoảng 6-8 độ C.

Phía đông Bắc bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn rét 3-5 độ C. Sang ngày 14-1, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu gia tăng nhẹ.

HẢI MINH