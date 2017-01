Áp thấp trên Biển Đông, miền Bắc có nơi lạnh dưới 5 độ

TTO - Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, làm nhiệt độ giảm sâu, dự báo có nơi có thể dưới 5 độ C kèm theo mưa vừa, mưa to.

Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương phát lúc 9g30 sáng 12-1

Ngày 12-1, ông Vũ Anh Tuấn - trưởng phòng dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay nhiệt độ tại vùng đồng bằng Bắc bộ có thể ở mức 13-14 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) ở mức 6-8 độ C, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ có thể thấp dưới 5 độ C.

Tuy nhiên theo ông Tuấn, đây không phải là đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông ở Bắc bộ.

Ngoài làm nhiệt độ giảm sâu, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió tây trên cao tiếp tục gây mưa vừa, có nơi mưa to ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Cũng theo ông Tuấn, hiện nay vùng áp thấp trên Biển Đông hoạt động cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía tây nam. Vùng thấp này chính là áp thấp nhiệt đới từ Thái Bình Dương đi qua Philippines sau đó suy yếu.

Vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10km, dự báo ngày 13-1 cách đảo Phú Quý khoảng 240km về phía đông.

Về diễn biến vùng áp thấp này, ông Tuấn nhận định khó có khả năng phát triển thành bão do mặt nước biển hiện nay khá thấp cũng như tác động của không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8, biển động.

QUANG KHẢI