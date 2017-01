Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc lo lắng về an ninh trong khu công nghiệp

Việc các công nhân người Việt thường tổ chức trả thù nhau trong các KCN khi bị quản lý, nhóm trưởng phạt vì liên quan công việc, gây khó khăn về mặt nhân sự đến nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được ông Han Dong Hee - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (Kocham) tại TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Long An đưa ra tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc do UBND tỉnh Long An tổ chức vào ngày 11-1.

Theo các doanh nghiệp Hàn, nhiều nhóm trưởng, quản lý là người Việt lẫn người Hàn đã phải nghỉ việc khi gặp phải những cuộc “trả thù” trên.

Đồng thời những xung đột lợi ích cũng dẫn đến việc mất an ninh trật tự tại khác KCN. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc thì các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc kêu gọi hỗ trợ từ các lực lượng chức năng.

Đối thoại với các doanh nghiệp, ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy Long An - đã chỉ đạo ngành công an phải tiếp tục đôn đốc, khắc phục vấn đề an ninh trật tự tại các KCN.

Ông Rạnh cũng chỉ đạo các KCN, như KCN Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An) trong năm 2017 phải khắc phục xong việc chiếu sáng các con đường kết nối từ KCN đến nông thôn để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nói chung và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài an tâm đầu tư, hoạt động.

Đại diện Công an tỉnh Long An cũng hứa sẽ tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật sâu vào từng doanh nghiệp, tăng cường đường dây nóng là số điện thoại của trưởng công an huyện, trưởng công an xã… để các doanh nghiệp trên địa bàn có thể liên hệ trực tiếp khi có vấn đề về an ninh trật tự.

SƠN LÂM