Bắt nghi phạm dùng dao khống chế tài xế taxi

Khu vực xảy ra vụ cướp tài sản - Ảnh: H.N

Sáng 8-1, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Nguyễn Huỳnh Khương Linh (24 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vụ cướp táo tợn xảy ra khoảng 20g tối 7-1 trên đường ĐH406, thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Theo điều tra, trước đó vào lúc 19g cùng ngày, Linh đón taxi của hãng Vinasun do tài xế Phạm Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm lái từ khu dân cư Việt-Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) đến cây xăng Kim Hằng (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Khi tới cây xăng trên, Linh yêu cầu anh Tuấn quay ngược trở lại đường ĐH406 với lý do tìm người quen. Tại đây, đối tượng bất ngờ dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người kề vào cổ tài xế yêu cầu đưa tiền.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Khương Linh tại cơ quan công an - Ảnh: H.N

Tài xế đưa cho Linh 100.000 đồng nhưng đối tượng chê ít không lấy. Trong lúc Linh chồm lên băng ghế phía trước và hai bên giằng co, tài xế đã mở được cửa xe thoát ra ngoài tri hô người dân xung quanh giúp đỡ.

Sau khi thực hiện hành vi bất thành, do taxi không nổ máy, Linh mở cửa chạy trốn và gọi bạn gái chạy xe máy đến đón.

Công an phường Khánh Bình sau đó phong tỏa khu vực và bắt được Linh.

Tại cơ quan công an, Linh đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Hiện công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

XUÂN AN