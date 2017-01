​Miền Bắc sắp chuyển rét nhẹ

TTO - Dự báo khoảng chiều tối và đêm 9-1, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng 3-4 o C, miền Bắc chuyển rét nhẹ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khối không khí lạnh đã báo ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều tối và đêm 9-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng đồng bằng gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng 3-4oC, miền Bắc chuyển rét nhẹ. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại nhưng không sâu.

Được nhận định có cường độ yếu, không khí lạnh tăng cường làm nhiệt độ phía tây Bắc Bộ giảm xuống 16-18oC, vùng núi 11-13oC, Sa Pa (Lào Cai) 9-11oC.

Phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội phổ biến từ 17-19oC, vùng núi 13-15oC. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét 11-13oC.

Nhiều khả năng vào chiều 12-1, thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục giảm thấp. Thời tiết chuyển rét sâu hơn.

HẢI MINH