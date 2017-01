Thành lập trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM năm 2017

TTO - Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Công an TP.HCM báo cáo tại hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Quang cảnh hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 - Ảnh: Sơn Bình

Đến dự hội nghị có thượng tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng đại diện các ban ngành, công an các quận huyện.

Tội phạm ma túy vẫn phức tạp

Báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP năm 2016, theo trung tướng Lê Đông Phong - giám đốc Công an TP.HCM - trong năm 2016, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm với 5.205 vụ (giảm 13,31% so với năm 2015).

Các loại án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều giảm mạnh.

Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, chất hướng thần gia tăng. Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn, sử dụng vũ khí nóng thanh toán nhau và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Tình hình cờ bạc phát hiện giảm về số vụ nhưng ngày càng mở rộng về đối tượng tham gia, tính chất quốc tế hóa theo mức độ và quy mô ngày càng lớn, nhất là hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tiền cược chung chi nhiều tầng qua hệ thống ngân hàng với tài khoản ảo, hệ thống máy chủ cá cược được thuê và đặt tại nước ngoài.

Trong khi cờ bạc truyền thống tại TP vẫn là các hoạt động tổ chức đánh bạc, số đề, đá gà ăn tiền trong khu dân cư. Nổi lên gần đây là hình thức cờ bạc núp bóng game bắn cá, lôi kéo rất nhiều thanh thiếu niên tham gia gây ra hệ lụy xấu, đã phát sinh các loại tội phạm hình sự khác ngay từ cơ sở game.

Tình hình tệ nạn và tội phạm có liên quan đến mại dâm chuyển sang các phương thức thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình (nhà hàng, spa, massage…). Hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào gọi, môi giới trên mạng Internet và mang tính cao cấp trong nhóm ngành nghề nghệ thuật như đào tạo người mẫu, diễn viên.

Một số hoạt động tinh vi núp bóng dưới các hình thức dịch vụ trá hình hoạt động mại dâm nam, đồng tính nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài hoặc xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm còn tiềm ẩn phức tạp...

Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đến dư hội nghị - Ảnh: Sơn Bình

Xin lỗi dân nếu giải quyết chậm trễ

Trung tướng Lê Đông Phong cũng báo cáo một số công tác trọng tâm trong năm 2017 như tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn TP, nhất là Hội nghị cấp cao APEC.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện thư xin lỗi tổ chức và công dân khi giải quyết hồ sơ bị chậm trễ tại các đơn vị tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, duy trì hiệu quả việc trả kết quả thủ tục hành chính đúng hẹn.

Bên cạnh đó, Công an TP cũng thường xuyên chấn chỉnh thái độ, tác phong, ngôn phong khi tiếp xúc nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân.

Các đơn vị tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ, nhất là các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, cấp giấy CMND, khắc con dấu.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, khủng bố.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an, Công an TP quyết tâm là đơn vị đi đầu trong thực hiện đề án xây dựng TP thông minh, nhất là trong việc kiểm soát chặt chẽ các loại tội phạm và giao thông đô thị.

Nghiên cứu và tham mưu việc thực hiện kết nối hệ thống camera trên địa bàn TP về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tư an toàn giao thông…

