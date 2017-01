​Có khả năng xuất hiện áp thấp trên biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động và không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ sẽ xảy ra đợt mưa như trên. Riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa đến mưa to.

Trong khi đó ở phía nam biển Đông có sự hiện diện và hoạt động mạnh của rãnh thấp xích đạo nên dự báo khoảng ngày 10, 11-1 có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực này gây thời tiết xấu trên biển.

Cụ thể vùng biển nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông, từ ngày 10 đến 11-1 có gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chính sự hiện diện của rãnh thấp xích đạo kết hợp với các nhiễu động làm xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở một số nơi, trong đó có TP.HCM và còn duy trì trong một hai ngày tới.

Tuy nhiên khả năng xảy ra mưa lớn, diện rộng là khó xảy ra. Nhiệt độ tại Nam bộ tiếp tục duy trì ở mức vừa phải, nhiệt độ thấp nhất khu vực miền Đông - Tây Nam bộ từ 23-250C, cao nhất 29-320C, tại TP.HCM nhiệt độ thấp nhất cũng ở mức 24-250C, cao nhất 31-320C.

QUANG KHẢI