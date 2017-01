Lộ trình lưu thông từ TP.HCM đi miền Đông, miền Tây tết 2017

Để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp bổ sung hệ thống biển báo hướng dẫn hướng lưu thông. Đồng thời, lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương hỗ trợ tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí giao lộ có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện TP.HCM có liên quan phải xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương… bến tàu, bến phà Cát Lái, Bình Khánh…ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường ra vào cửa ngõ TP... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự lòng lề đường để nhân dân lưu thông được thuận lợi và an toàn.