Tết dương lịch: 79 người chết do tai nạn giao thông

TTO - Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (31-12-2016 đến 2-1-2017), cả nước đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông làm chết 79 người, bị thương 54 người.

Trong đó đường bộ xảy ra 91 vụ làm chết 77 người, bị thương 54 người; đường sắt có 2 vụ làm chết 2 người. Cảnh sát giao thông cả nước đã phạt và nộp Kho bạc Nhà nước 8,6 tỉ đồng.

Ùn tắc nhẹ ở TP.HCM, Hà Nội

Riêng ngày nghỉ lễ cuối cùng (2-1) có 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người, bị thương 23 người. Trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 2 người, còn lại xảy ra ở đường bộ.

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày đầu và cuối nghỉ lễ do người dân tại hai thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM về quê nghỉ tết và trở lại làm việc khiến các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2017, mặc dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng do công tác chuẩn bị tốt nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ôtô chở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại Hà Nội và TP.HCM.

Người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn

Chiều 2-1, bà con ở các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2017 khiến cửa ngõ phía Tây ùn ứ kéo dài, các loại xe nối đuôi nhau nhiều kilômet hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân).

Càng về tối, tình trạng ùn tắc xảy ra càng nghiêm trọng hơn, dòng phương tiện phải nhích từng chút một trên đường. Hàng trăm xe khách, xe tải xếp hàng dài, nhiều xe máy leo lên lề để chạy.

Ở cửa ngõ phía đông, tình hình thông thoáng hơn. Lượng khách đi chơi ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang cũng đổ về nhưng không xảy ra ùn ứ.

Tuy nhiên, đến tối ngày 2-1, đã xảy kẹt xe kéo dài gần 4 km trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây do lúc 18 giờ có 2 xe ôtô con chạy cùng chiều hướng từ Long Thành về TP.HCM tông nhau.

Trong dịp tết dương lịch 2017, lượng xe lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành Dầu Giây tăng gấp rưỡi số lượng xe so với ngày thường. Trong 3 ngày, có hơn 100.000 xe lưu thông trên cao tốc này, theo cơ quan quản lý.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại bãi biển Vũng Tàu cho thấy bãi biển năm nay sạch, trật tự, không còn cảnh buôn bán hàng rong chèo kéo du khách; không có phản ảnh tình trạng “chặt chém” như trước đây. Ông Trần Văn Trường, giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, cho biết 3 ngày qua có khoảng 93.000 lượt khách đến Vũng Tàu vui chơi.

Chiếc xe hơi 4 chỗ phóng nhanh đã húc văng 8 chiếc xe máy đang chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM) chiều 2-1. Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Tại hiện trường, xe máy của các nạn nhân bị húc văng nằm rải rác trên 30m, đồ đạc văng tung tóe, chiếc xe hơi lao lên dải phân cách trên đường Lê Văn Lương. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe hơi rời khỏi hiện trường ngay sau đó. "Tôi chở anh trai đang đi trên đường thì nghe phía sau có tiếng la hét, vừa ngoảnh lại thì chiếc xe trờ tới húc văng hai anh em. Tôi bị ngã vào lề trầy xước nhẹ, anh tôi ngã ra đường bị một xe taxi đi sau tông trúng" - một nạn nhân cho biết. Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 7 đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

