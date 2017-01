Mời bác sĩ từ chối chức giám đốc đến sở để làm rõ

Ngày 3-1, ông Huỳnh Quốc Việt, giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết như trên.

“Sau khi làm việc nếu bác sĩ Đỉnh đưa ra lý do chính đáng thì sở sẽ xem xét. Nếu lý do đưa ra không chính đáng thì sở vẫn giữ nguyên quyết định. Nếu bác sĩ Đỉnh không chấp hành thì sở sẽ xử lý theo quy định” - ông Việt nói.

Ông Việt cũng cho biết trước khi bổ nhiệm bác sĩ Đỉnh làm giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau đã làm việc với bác sĩ Đỉnh và bác sĩ Đỉnh từ chối với lý do là hoàn cảnh gia đình. Sở có ghi nhận lý do này, nhưng qua quá trình cân nhắc, thấy lý do này chưa chính đáng, nên quyết định bổ nhiệm bác sĩ Đỉnh làm giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước.

Cũng theo ông Việt, trong công tác nhân sự, ngành y tế đều làm quy hoạch hàng năm và từng giai đoạn. Sở có quy hoạch bác sĩ Đỉnh làm giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước. Còn giám đốc bệnh viện tỉnh Cà Mau, sở cũng quy hoạch đến ba người, trong đó có bác sĩ Đỉnh và bác sĩ Bùi Đức Văn, giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước.

“Đối với bác sĩ Văn đã giữ chức vụ giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước hai nhiệm kỳ nên không thể bổ nhiệm lại, còn bác sĩ Đỉnh thì chưa đi cơ sở. Vì vậy, điều bác sĩ Văn làm giám đốc BVĐK khu vực tỉnh Cà Mau và bác sĩ Đỉnh làm giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước là hợp lý.

Trước khi bổ nghiệm bác sĩ Đỉnh, sở làm quy trình đầy đủ. Đồng thời có xin ý kiến UBND tỉnh, hiệp y với Sở Nội vụ, Huyện ủy Cái Nước và báo cáo Đảng ủy khối dân chính Đảng. Các nơi này đều thống nhất nên sở ban hành quyết định” - ông Việt thông tin.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 30-12-2016, đại diện Sở Y tế đến BVĐK tỉnh Cà Mau công bố quyết định bác sĩ Lưu Anh Tài thôi giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này, bác sĩ Bùi Đức Văn thay bác sĩ Tài. Đồng thời công bố quyết định bác sĩ Đỉnh làm giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước.

Tuy nhiên, bác sĩ Đỉnh từ chối nhận quyết định. Theo bác sĩ Đỉnh, lý do không nhận là vì hoàn cảnh gia đình, được tào tạo về chuyên môn nên “không phù hợp” làm giám đốc, không có quy hoạch làm giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước.

NGUYỄN HÙNG