Ươm mầm sống đẹp 2017: Những tấm gương cứu người

Bác sĩ Minh điều trị cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu Bệnh viện Q.Gò Vấp - Ảnh: Hữu Khoa Người may mắn Ngày 29-5-2016, báo Tuổi Trẻ đã đăng bài viết về BS Trần Hoàng Minh, một chàng trai 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhưng lại chọn Bệnh viện Q.Gò Vấp, TP.HCM là nơi làm việc với mong muốn duy nhất là được phục vụ bệnh nhân tại quê nhà. Sau hơn một năm làm việc tại Bệnh viện Q.Gò Vấp, Minh tự nhận mình là người may mắn khi đã gặp một người sếp luôn tạo điều kiện cho Minh được phục vụ người bệnh. Minh còn nhắc đến may mắn khi được báo Tuổi Trẻ viết bài và may mắn hơn cả là sau khi bài viết đăng, Minh nhận được rất nhiều lời động viên, sự tin cậy, tình cảm yêu mến của bạn đọc. Vì vậy Minh cho rằng mình phải nỗ lực phục vụ bệnh nhân hơn nữa. Từ những lần tiếp xúc với bệnh nhân, BS Minh nảy ra ý tưởng sẽ tạo ra một phần mềm “dự đoán bệnh thông minh”, sau đó lập thành một trang web để bệnh nhân nào cũng có thể vào xem miễn phí được. Ở Mỹ cũng có một phần mềm tương tự và được rất nhiều người dân, giới y khoa sử dụng. Cách sử dụng phần mềm rất đơn giản, người bệnh chỉ cần điền tuổi, giới tính, đau ở vị trí nào trên cơ thể là lập tức phần mềm sẽ đưa ra những câu hỏi để người bệnh trả lời, sau đó sẽ cho ra dự đoán những bệnh có thể mắc theo thứ tự từ nhiều khả năng nhất đến ít khả năng nhất. Cảnh báo người bệnh phải đến gặp bác sĩ ngay khi có những triệu chứng nguy hiểm. Ngoài ra, phần mềm này còn giúp bệnh nhân tra cứu về các loại thuốc, hiểu rõ về các loại bệnh, cách điều trị, phòng ngừa, cách chăm sóc sức khỏe thông thường... Hiện Minh đang tự bỏ tiền ra thuê một công ty chuyên về IT cùng Minh tạo ra phần mềm này. Kế hoạch của Minh trong năm 2017 là sẽ hoàn thành với đầy đủ thông tin về hơn 2.000 loại bệnh. Sau đó, Minh dự định sẽ sang Úc hoặc Mỹ để học chuyên khoa về hồi sức cấp cứu. Minh đi học thêm chuyên khoa hồi sức cấp cứu không có mục đích nào khác ngoài mong muốn được trở về Bệnh viện Q.Gò Vấp để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn! THÙY DƯƠNG