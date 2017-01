Ươm mầm sống đẹp 2017: Những người tử tế ở Phú Yên, Hải Phòng

Nguyễn Thế Tùng (trái) học bài cùng bạn học - Ảnh: TIẾN THẮNG Biết nhận trách nhiệm là trưởng thành Ngày cuối năm 2016, chúng tôi trở lại Trường mẫu giáo xã An Hiệp (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đúng vào lúc các cô trò của trường vừa trở về sau Liên hoan Tiếng hát tuổi thơ huyện Tuy An năm học 2016-2017. Đó là chia sẻ của Nguyễn Thế Tùng, cậu học trò lớp 11 Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP Hải Phòng), sau thời gian “gây sốt” trên cộng đồng mạng xã hội Facebook khi để lại lời xin lỗi thể hiện sự dũng cảm nhận trách nhiệm về việc không may làm vỡ chiếc gương ôtô đỗ ven đường lúc người chủ xe không có mặt. “Lúc đó đúng là em có sợ, hoang mang vì trên người không có tiền, nhưng em cũng sẽ day dứt mãi trong lòng nếu mình cứ thế bỏ đi, để chủ xe phải tự bỏ tiền ra sửa chữa hậu quả do chính mình gây ra” - Tùng chia sẻ. Nội dung lời nhắn ghi xin lỗi mộc mạc cùng với tinh thần nhận trách nhiệm này của cậu trò bất ngờ nhận lại một hành xử đầy nhân văn từ chủ chiếc ôtô. Sau khi ra xe nhìn thấy chiếc gương bị vỡ nhưng lại đập vào mắt ngay lời xin lỗi (nội dung: “Do vô tình nên cháu đâm vào gương ôtô. Cháu xin lỗi ạ. Liên hệ với cháu qua số điện thoại (0949xxx...) để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ôtô là ai”) bên cạnh, anh Nguyễn Hữu Chung (chủ xe), một bác sĩ làm việc tại TP Hải Phòng, thay vì tức giận lại thấy rất vui. Anh gọi đó là “món quà nhỏ” khi chia sẻ câu chuyện này lên trang Facebook cá nhân của mình. Bản thân anh cũng gọi điện thoại cho Tùng theo số điện thoại để lại trên mẩu giấy để có lời khen ngợi về sự dũng cảm nhận lỗi của cậu bé và không yêu cầu bồi thường. “Sau khi câu chuyện của em được cộng đồng mạng chia sẻ thì trong hai, ba ngày liên tiếp em nhận được hàng chục cuộc gọi từ các nhà báo và không ít các cựu học sinh của trường, phần lớn đều bày tỏ sự cảm phục và chia sẻ động viên em”. Theo Tùng, cả gia đình đều rất vui trước hành động nhỏ của cậu, họ hàng ai cũng khen cậu chân thành. “Nếu biết nhận trách nhiệm khi mình mắc sai lầm sẽ giúp bản thân thấy thanh thản và trưởng thành hơn” - Tùng chia sẻ.