"Cái được lớn nhất của Đà Nẵng là được lòng dân"

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: H.A

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng 20 năm qua Đà Nẵng đã nỗ lực không ngừng, bứt phá đi lên đạt được nhiều thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Qúy hơn ngàn lần là quỹ lòng dân

Tổng sản phẩm xã hội địa phương đạt 54 ngàn tỉ đồng, gấp 6 lần so với năm 1997. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19.000 tỉ đồng, tăng gấp 16 lần so với năm 1997. Du lịch đã trở thành ngành mũi nhọn, thu hút 5,6 triệu lượt du khách, tăng 27 lần so với năm 1997.

Diện mạo đô thị được quy hoạch, chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại. Không gian đô thị không ngừng được mở rộng lên đến 21.300ha, tăng gấp 4 lần so với năm 1997.

Ông Xuân Anh nói: “Có được thành tựu 20 năm qua là chúng ta biết khai thác quỹ đất phát triển nhưng có một loại quỹ nghìn lần quý hơn quỹ đất đó là lòng dân. Có thể nói rằng, bài học sâu sắc nhất được rút ra trong chặng đường đã qua là bài học lấy dân làm gốc. Mọi chủ trương chính sách đều hướng về nhân dân, vì nhân dân phục vụ”.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành quả của Đà Nẵng 20 năm trực thuộc Trung ương không chỉ những cây cầu, những con đường, những công trình kiến trúc hay những chỉ tiêu kinh tế xã hội ấn tượng mà cái được lớn nhất của thành phố là được lòng dân.

Người dân và cả hệ thống chính trị đều được cuốn vào guồng máy chuyển động mạnh mẽ và thực sự trở thành chủ thể của thành phố đổi mới từng ngày.

Một mặt đô thị Đà Nẵng sau 20 năm trở thành TP trực thuộc trung ương - Ảnh: Hữu Khá

Xây dụng Đà Nẵng là thành phố của những ý tưởng sáng tạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong 20 năm qua, Đà Nẵng đã vươn lên một vị thế mới. Là thành phố đáng sống, không chỉ hấp dẫn đối với du khách Việt Nam mà cả thế giới. Một TP năng động đổi mới, dám nghĩ dám làm.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới phải xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm của giao lưu quốc tế, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, là nơi hội tụ của người tài và của những ý tưởng sáng tạo, xây dựng một TP khởi nghiệp.

Thủ tướng nói: “Đặc biệt là kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả. Không cần một chính quyền lớn mà cần một chính quyền mạnh, tức là khả năng can thiệp và quản trị hiện đại. Phải nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức trước tình hình phát triển, tính năng động, tinh vi của nền kinh tế mới, đáp ứng được yêu cầu một chính quyền phục vụ”.

Ngoài ra, theo Thủ tướng, Đà Nẵng cần xác định tầm chiến lược, xây dựng một TP thông minh, một TP khởi nghiệp dựa trên các thể chế, chính sách đột phá, đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

“TP phải trở thành một trung tâm giao lưu quốc tế, một TP du lịch dịch vụ có sức cạnh tranh với các TP lớn của khu vực, thế giới như: Singapore, Hong Kong…

Đà Nẵng phải tạo ra sự khác biệt, tức là phải trở thành một TP độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách nhằm sử dụng phát huy nhân tài kể cả người nhập cư, người chưa vào Đảng.

Ngoài ra, TP cần có chính sách hiệu quả giúp tái hòa nhập cộng đồng của người nhập cư vào đời sống xã hội, phải được xem là lực lượng phát triển chứ không phải là đối tượng quản lý. Đà Nẵng là TP đa văn hóa, năng động, sáng tạo” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, Đà Nẵng cần phải tăng cường quan tâm tới vấn đề an ninh quốc phòng. Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

“Cuối cùng mỗi cán bộ, từ lãnh đạo đến mỗi người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung luôn luôn khắc trong tâm trí, trái tim và trong các hoạch định về chính sách kinh tế, ngoại giao, chính trị về một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, đó chính là huyện đảo Hoàng Sa thân yêu, máu thịt của chúng ta”- Thủ tướng nói.

HỮU KHÁ