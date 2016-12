Năm 2017, người dân TP.HCM có thể tố giác tội phạm qua facebook

TTO - Giám đốc công an TP.HCM Lê Đông Phong đã thông tin như trên tại Hội nghị ngày 30-12 triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội TP.HCM năm 2017.

Ông Lê Đông Phong, giám đốc Công an TP.HCM (bên phải) đang trò chuyện bên lề hội nghị - Ảnh: Tự Trung

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết sắp tới Công an TP.HCM sẽ nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân qua mạng xã hội. Đây được xem là một trong nhiều biện pháp nhằm tấn công, kéo giảm tội phạm.

Ông Phong cho biết trong năm tới Công an TP sẽ tham mưu Bộ công an, Thành ủy, UBND TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tình hình an ninh trật tự.

"Phát huy những ưu thế của mạng xã để ứng dụng trong công tác, tạo điều kiện cho người dân phản ánh nhanh nhất những thông tin cho lực lượng công an", ông Phong chia sẻ.

Tăng cường phối hợp các lực lượng cảnh sát

Cụ thể, Công an TP sẽ đẩy nhanh đầu tư trang bị các trang thiết bị hiện đại trong tổng thể đề án xây dựng thành phố thông minh như kết nối hệ thống camera về hệ thống trung tâm chỉ huy của Công an thành phố, đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, ưu tiên hàng đầu việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm và triển khai thí điểm hình sự đặc nhiệm một cấp.

Theo ông Phong, một giải pháp cần tập trung nữa là tăng cường việc phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, 113, cảnh sát giao thông... để thực hiện trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.

Thống kê của Công an TP cho thấy năm 2016 có đến gần 84% số vụ phạm pháp hình sự thuộc nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, trong đó tội phạm trộm cắp chiếm hàng đầu.

Trong số những vụ phạm tội có hơn 75% người phạm tội có tính chất bột phát, mới phát sinh, không phải chuyên nghiệp.

Ông Phạm Thành Kiên, giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - Ảnh Tự Trung

Chủ động tìm doanh nghiệp để hỗ trợ

Cũng tại hội nghị, giám đốc Sở Công thương TP.HCM Phạm Thành Kiên cho biết trong năm 2017, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công thương sẽ tạo thêm nhiều kênh thông tin để làm sao doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm, hoặc lên facebook để trao đổi thông tin, phản ánh các khó khăn của doanh nghiệp với cấp sở, ngành TP.

Về vấn đề hỗ trợ giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, ông Kiên cho biết Sở Công thương TP đã có 80/131 thủ tục hành chính được giải quyết đến cấp độ 3 và cấp độ 4.

​Ông Kiên cũng nhận định trong thời gian qua, TP đã có rất nhiều động thái để thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng thực tế, số lượng doanh nghiệp thực sự tiếp cận và thụ hưởng các ưu đãi và hỗ trợ còn rất ít so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn.

“Phong cách hỗ trợ của chúng ta vẫn mang hơi hướm giải quyết thủ tục hành chính - hễ doanh nghiệp nào khó khăn cần tìm đến mình thì mình mới hỗ trợ.

“Năm mới, công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng phải đổi mới. Chúng ta phải đi đến tận nơi, tìm đến doanh nghiệp thay vì doanh nghiệp phải tìm đến chúng ta” - ông Kiên đề nghị.

MAI HƯƠNG