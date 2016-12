Nghi trường mầm non mua thịt bẩn, phụ huynh cho con nghỉ học

TTO - Sáng 28-12, nhiều phụ huynh Trường mầm non Cẩm Thịnh, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho con nghỉ học vì nghi trường nhập thịt bò không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nghi nhà Trường mầm non Cẩm Thịnh nhập thịt bẩn, phụ huynh bất ngờ cho con nghỉ học - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Chị Nguyễn Thị Vui, một phụ huynh của trường cho biết, khoảng 7g ngày 27-12, chị đang cho con ăn sáng ở quán cháo trước cổng trường thì thấy chiếc xe buýt dừng lại và có người thả từ trên xe xuống một túi đựng thịt.

“Tôi hỏi thì nhân viên xe buýt nói là thịt của trường mầm non. Một số phụ huynh đã đến mở thùng thịt xem thì thấy khoảng 10kg thịt bò có màu nâu sẫm. Nghi vấn nguồn cung cấp thịt bò không đảm bảo nên nhiều phụ huynh yêu cầu làm rõ”, chị Vui nói.

Ông Lê Văn Tuấn - trưởng công an xã Cẩm Thịnh - xác nhận sau khi nhận được phản ánh, chính quyền địa phương cùng cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện đã lập biên bản sự việc. Cơ quan chức năng kết luận ông Trương Xuân Thanh (trú TP Hà Tĩnh) cung cấp thịt bò cho Trường mầm non Cẩm Thịnh không có giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sáng 28-12, có mặt tại Trường mầm non Cẩm Thịnh, chúng tôi thấy rất đông phụ huynh ngồi tụ tập, phản ánh việc cho con em nghỉ học sáng cùng ngày do không tin tưởng vào nguồn thực phẩm của nhà trường mua về chế biến thức ăn cho các cháu.

Chị Phan Thị Hoa, có con 4 tuổi học tại trường, cho biết: “Sợ con ăn đồ bẩn nên tôi cho con nghỉ học, đến lúc nào nhà trường tổ chức họp phụ huynh và có sự giải thích rõ ràng, đưa ra các chứng từ chứng minh nguồn gốc và cam kết an toàn thực phẩm thì mới cho con đi học lại”.

Một số phụ huynh thắc mắc, không hiểu sao ban giám hiệu nhà trường lại hợp đồng với một đơn vị cung cấp thịt bò ở tận TP Hà Tĩnh, cách xa trường hơn 20km, trong khi trên địa bàn có nhiều chủ cung cấp thịt bò.

Cô Vũ Thị Mai Hoa - hiệu trưởng mầm non Cẩm Thịnh, cho biết sáng nay có 180/320 cháu không đến trường - Ảnh: Văn Định

Cô Vũ Thị Mai Hoa - hiệu trường mầm non Cẩm Thịnh - cho biết sáng 28-12 có 180/320 cháu không đến trường. Hiện nhà trường đã tạm dừng mua thịt bò của ông Thanh. Đồng thời báo cáo Phòng giáo dục huyện về việc phụ huynh cho con em nghỉ học.

“Chúng tôi chờ có chỉ đạo từ cấp trên rồi sẽ tổ chức họp với chính quyền, đại diện phụ huynh học sinh để vận động phụ huynh cho con đi học, đồng thời có sự thống nhất trong việc mua thực phẩm cho thời gian tới”, cô Hoa nói.

Tại buổi làm việc giữa chúng tôi với ban giám hiệu Trường mầm non Cẩm Thịnh có trưởng Công an xã và 5 phụ huynh. Các phụ huynh cho biết cách đây khoảng một tháng tại một cuộc họp, cô hiệu trưởng có đứng lên xin lỗi vì có một lần sử dụng xương thịt lợn chết nấu cho các cháu ăn.

Trong khi đó, cô Hoa cho biết "có xin lỗi là vì sao để xảy ra cuộc họp thứ hai chứ không phải vì đưa xương thịt lợn chết vào. Để hiểu rõ thì phải xem thực đơn mới biết”.

VĂN ĐỊNH