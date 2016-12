Áp dụng nhiều quy định mới liên quan phí, lệ phí từ 1-1-2017

Cần Thơ: không phải đóng quỹ quốc phòng, an ninh HĐND TP Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết bãi bỏ nghị quyết 18 năm 2010 của HĐND TP Cần Thơ về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Theo nghị quyết 18, mức đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP Cần Thơ đối với mỗi hộ gia đình là 10.000 đồng/tháng. Còn các doanh nghiệp, đơn vị sản suất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả nhà nước và tư nhân) là 100.000 - 200.000 đồng/tháng; các hộ kinh doanh, sản xuất, mua bán phải đóng từ 20.000 - 60.000 đồng/tháng. Từ ngày 1-1-2017, theo nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương có hộ khẩu tại TP Cần Thơ. Thời gian hỗ trợ là hai năm. (CHÍ QUỐC)