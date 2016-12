Cao ốc tràn lan, ngành giao thông "bó tay" với kẹt xe

Một điển hình của xây dựng bất chấp hạ tầng giao thông Một điển hình của việc xây dựng đi nhanh hơn giao thông là đường Chu Văn An (P.12, Q.Bình Thạnh). Đoạn đường Chu Văn An từ điểm giao Nơ Trang Long nối ra đường Đinh Bộ Lĩnh trước đây chỉ có khu chung cư Chu Văn An nên dân cư thưa thớt. Sau đó trên đường này mọc lên khu cao ốc Đất Phương Nam, tiếp theo là ngôi trường lớn mang tên Lê Văn Tám. Đường bắt đầu kẹt. Chưa hết, mới đây khu chung cư 1050 Phan Chu Trinh và thêm Học viện Cán bộ TP.HCM được xây dựng, đi vào hoạt động. Ùn tắc xảy ra mỗi ngày trên con đường nhỏ hẹp từ Học viện Cán bộ đến ngã năm Bình Hòa. Mỗi khi có hai chiếc ôtô gặp nhau là toàn bộ tuyến đường tê liệt. Một con đường huyết mạch như thế mà một đầu bị... bít vì chưa giải tỏa, một đầu thắt cổ chai, ở giữa thì vô số cao ốc, trường học cứ mọc lên. Còn nếu thoát ra được đường Đinh Bộ Lĩnh thì sẽ gặp ngay “ổ kẹt xe” ngã tư Bạch Đằng. Phường biết, quận biết, TP cũng biết, vô số cuộc họp người dân cũng lên tiếng nhiều. Và giải pháp khắc phục đã có cách đây hơn... 10 năm.