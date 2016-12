​Đêm nay Hà Nội chuyển rét, cảnh báo lũ miền Trung

Hai em nhỏ ở thị trấn Phố Bảng (Hà Giang) trong những ngày giá rét hồi tháng 1-2016 - Ảnh: Quang Thế

Dự báo khoảng chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió trong đất liền ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm nay, ở các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 11-13oC, vùng núi cao dưới 10oC.

Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC.

Từ đêm nay, ở vịnh Bắc bộ, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 28-12 đến 2-1-2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động sau bão Nock-ten, ở các tỉnh Trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.

M.ANH