​Dân đuổi bắt xe container cán chết hai người rồi bỏ trốn

Chiếc xe container gây tai nạn bị người dân đuổi bắt - Ảnh: Xuân An

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21g30 ngày 25-12 trên đường ĐT743, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến hai nam thanh niên đi xe máy chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Huỳnh Thanh (19 tuổi, quê An Giang) và anh Lê Nghĩa Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên hai nạn nhân đi xe máy trên đường ĐT743 theo hướng từ TX.Thuận An về TX.Dĩ An . Khi đến đoạn thuộc phố 2 (P.An Phú, TX.Thuận An), chiếc xe máy vượt lên trước hai xe container đang chạy song song cùng chiều phía trước nhưng bị kẹt vào giữa, sự việc khiến hai nạn nhân bị xe container biển số tỉnh Bình Dương cán qua người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai nam thanh niên tử vong - Ảnh: Xuân An

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe container tiếp tục chạy được khoảng 500m thì bị người dân đuổi kịp yêu cầu dừng lại. Sau đó, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân bị biến dạng, nằm cạnh xe máy giữa đường. Chiếc xe container dừng cách hiện trường hơn 500 mét. Hàng trăm người dân đã tập trung theo dõi vụ việc.

XUÂN AN