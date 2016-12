Thu giữ con hổ đông lạnh hơn 100kg tại nhà dân

Con hổ đông lạnh với trọng lượng hơn 100kg - Ảnh: THẮNG DINH

Sáng 24-12, thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - trưởng công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp công an TP. Hà Tĩnh, phòng PC49 công an tỉnh kiểm tra một hộ dân trên địa bàn huyện Hương Sơn, phát hiện một con hổ đông lạnh nặng hơn 100 kg.

Được biết ngày 22-12, công an TP. Hà Tĩnh nhận tin báo một hộ dân ở xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn) tàng trữ hổ để chuẩn bị nấu cao. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thông tin này thật.

Chiều 23-12, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra gia đình ông N.V.T., 46 tuổi, ở xã Sơn Quang, Hương Sơn.

Sau khi được vận động, thuyết phục, ông T. đã giao nộp con hổ đông lạnh trọng lượng hơn 100kg cho cơ quan chức năng.

VĂN ĐỊNH