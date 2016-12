Miền Nam không lạnh đêm giáng sinh, miền Bắc rét nhẹ

Theo ông Vũ Quang Đẩu - phó phòng dự báo đài Khí KTTV khu vực Nam bộ, nhiệt độ tại khu vực Nam bộ dịp Noel sẽ không xuống thấp.

Thời tiết đêm 24-12 thấp nhất chỉ 23-24 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ban ngày tại khu vực TP.HCM cao nhất có khi 33-34 độ, trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều 23-12 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc bắt đầu suy yếu. Nhiệt độ các khu vực gia tăng trở lại.

Theo đó, miền Bắc vào tối 24-12 tiết trời chỉ rét nhẹ, rất thuận lợi cho mọi người đón một đêm Giáng sinh vui vẻ, ngày trời ấm nóng.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 24 ngày 25-12:

- Phía tây Bắc Bộ: Đêm về sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Vùng núi trong khoảng 13-15 độ C, Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 27 độ C.

- Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm về sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2.

Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, vùng núi 23-25 độ C.

- Các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Đêm về sáng nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng; gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía nam có nơi cao trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

- Các tỉnh ven biển Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

- Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-210C, nhiệt độ cao nhất 27-300C.

- Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi cao trên 33 độ C.

Tiết trời ấm nóng ở miền Bắc chỉ kéo dài hết ngày 26-12. Nhiều khả năng vào ngày 27-12, có một đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh từ phía bắc tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp, miền Bắc chuyển rét sâu.

HẢI MINH