Không để khách không kịp về nhà đón Tết do thiếu phương tiện

Hành khách tại bến xe Miền Đông - Ảnh: Hữu Khoa

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cục quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu và các thiết bị cảnh báo ATGT tại các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT;

Có phương án bố trí nhân lực ứng trực để kịp thời tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, đặc biệt là các đoạn tuyến trên quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 14 đoạn qua khu vực Tây nguyên, các tuyến trục chính ra vào TP Hà Nội và TP.HCM, các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, cảng biển, ga đường sắt, bến xe khách... ).

Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; đẩy mạnh công tác bán vé qua mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm tra việc niêm yết giá vé;

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như: chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định, không để xảy ra tình, trạng hành khách không kịp đón tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển;

Kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở quá số người quy định; tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về ATGT, hướng dẫn quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn bay; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra tình trạng chiếu tia laze uy hiếp an toàn bay;

Chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.HCM tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận.

Các Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; đổi mới phương thức bán vé, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé;

Không để xảy ra tình trạng chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định; không đưa vào hoạt động các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở quá số người quy định.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương có đường sắt đi qua tố chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang và lối đi dân sinh có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông…

TUẤN PHÙNG