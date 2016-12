Khánh Hòa gấp rút khắc phục hậu quả thiên tai trước tết 

TTO - Ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo như vậy tại hội nghị đánh giá công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do các đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh tổ chức chiều 23-12.

Mưa lũ khiến quốc lộ 1C đoạn qua Chi cục quản lý đường bộ III.3 (TP Nha Trang) bị sạt lở - Ảnh: TRUNG TÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh - chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho biết thiệt hại của TP sau đợt mưa lũ vừa qua là rất lớn, như các vụ sạt ở khu Hòn Xện, Phước Lộc…

“Vụ sạt lở tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng không thể xây dựng lại trước tết. Ngoài ra, phía trên ngọn núi, đất đá vẫn có thể sạt lở bất cứ lúc nào không đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Thành phố mong tỉnh xem xét, bố trí một số lô đất tái định cư cho các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do sạt núi, đặc biệt tại khu vực này, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân” - ông Danh đề nghị.

Về nguồn giống phục vụ sau lũ, ông Lê Tấn Bản - giám đốc Sở NN&PTNT Khánh Hòa cho biết sau đợt mưa lũ này, nông dân trong tỉnh cần hàng ngàn tấn giống lúa, hoa màu để gieo sạ trong đợt tới.

Tuy nhiên sở đề nghị tìm các nguồn giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của tỉnh.

Về công tác khắc phục từ nay tới tết, ông Vinh yêu cầu các địa phương tiếp tục khắc phục các hậu quả mưa lũ cho người dân, hỗ trợ sản xuất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để người dân bị đói.

Với các gia đình bị sập nhà, nếu chưa xây mới được thì phải sắp xếp quỹ nhà ở công cộng để bà con có nơi ở ổn định vui xuân đón tết.

Ông Vinh cũng chỉ đạo các địa phương, đặc biệt TP Nha Trang phải kiểm tra, rà soát và ngăn chặn tình trạng khai thác đất đá ở chân núi gây nên tình trạng sạt lở.

“Các địa phương đặc biệt chú ý các khu vực sát núi, ven sông nguy hiểm cần kiên quyết di dời, tránh tình trạng bà con tiếc tài sản và mình nể bà con quá như vừa rồi” - ông Vinh yêu cầu.

Mưa lũ làm sạt lở núi khiến hàng ngàn khối đất đá đổ về khu dân cư Hòn Xện khiến gần 10 căn nhà bị sập, hư hỏng - Ảnh: TRUNG TÂN

Vụ sạt lở núi tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang khiến 4 người chết, ba người bị thương, làm sập 11 căn nhà - Ảnh: TRUNG TÂN

Đề nghị trung ương hỗ trợ 666 tỉ đồng Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Như Trị - chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa - cho biết năm 2016, Khánh Hòa chịu ảnh hưởng bởi bốn đợt mưa lũ, kéo dài từ 2-11 đến 19-12 khiến 9 người chết, làm 356 căn nhà sập, hư hỏng, 13.500 lúa, hoa màu bị ngập; khoảng 25.000 con gia súc, gia cầm bị chết, mưa lũ cuốn trôi. Để khắc phục hậu quả thiên tai Khánh Hòa đề nghị trung ương hỗ trợ 666 tỉ đồng để hỗ trợ giống cây trồng, sửa chữa tàu bè, khắc phục công trình thủy lợi, giao thông hư hỏng. Khánh Hòa cũng xin cấp nhiều loại thuốc để khử độc, khử trùng vùng vừa ngập lụt…

TRUNG TÂN