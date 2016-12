Miền Bắc chuyển rét đậm vài ngày tới

Trong khi đó các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa đều khắp, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết sáng sớm nay 22-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số địa phương vùng núi phía bắc và khu đông bắc Bắc Bộ khiến nhiệt độ bắt đầu giảm thấp.

Ngày và đêm 22-12, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống miền Bắc, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. Nhiệt độ các khu vực giảm thấp hơn, trời chuyển rét.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 22-12:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22-24oC, khu tây bắc có nơi cao trên 24oC. Vùng núi 17-19oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17oC, vùng núi 10-12oC, Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 6-8oC.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Sau có mưa nhỏ vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23oC, vùng núi trong khoảng 17-19oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17oC, vùng núi 11-13 oC. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tụt xuống 5-7oC.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 oC, phía nam có nơi cao trên 27oC. Nhiệt độ thấp nhất 18-21oC, phía nam có nơi cao trên 21oC.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30oC, nhiệt độ thấp nhất 24-27oC.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30oC, nhiệt độ thấp nhất 18-21oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33oC, nhiệt độ thấp nhất 24-27oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Sau có mưa nhỏ vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 21-23oC, nhiệt độ thấp nhất 15-17oC, núi Ba Vì dưới 15oC.

HẢI MINH