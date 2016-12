Phó thủ tướng "thúc" bồi thường do sự cố môi trường biển

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, đã yêu cầu như vậy trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo ngày 21-12.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra bởi trước đó Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng từng yêu cầu các địa phương liên quan phải đẩy mạnh giải ngân, chi trả bồi thường, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Tại cuộc họp ngày 21-12, Phó thủ tướng lưu ý các địa phương không vì có một vài ý kiến khác nhau về đền bù, hỗ trợ hay mở rộng đối tượng mà làm chậm quá trình giải ngân.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, khẩn trương triển khai việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống, chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Phó thủ tướng cho rằng việc tiến hành giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng sẽ là niềm động viên, khích lệ, tạo sự tin tưởng cho bà con đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần tuyên truyền, vận động nhân dân không để xảy ra mất trật tự an ninh trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ về an ninh trật tự, xử lý nghiêm những người cố tình lợi dụng tình hình để kích động nhân dân, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước, gây mất ổn định trật tự an ninh trên địa bàn.

K.HƯNG