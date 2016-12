Phải sớm công bố  việc xử lý các bên liên quan vụ Formosa

Về dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường nước biển 4 tỉnh miền Trung bị chậm tiến độ so với nhiệm vụ được Thủ tướng giao, bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ TNMT, cho biết Bộ TNMT đã thành lập tổ chuyên gia, huy động chuyên gia quốc tế tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu để triển khai xây dựng dự án. Ngày 11-10, Bộ TNMT đã thành lập hội đồng thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án nhằm đánh giá, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành. Tuy nhiên, do dự án được thực hiện trên phạm vi nhiều tỉnh, đồng thời để bảo đảm được khả năng tiếp nhận, quản lý, vận hành của các địa phương nên việc đánh giá năng lực triển khai, duy trì vận hành dự án sau khi hoàn thành cần được rà soát, cân nhắc kỹ. Mặc khác do khả năng cân đối vốn cho dự án chưa đáp ứng mục tiêu đề ra nên bộ phải điều chỉnh giảm quy mô đầu tư. Hiện Bộ TN&MT đang tích cực phối hợp triển khai với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2016.