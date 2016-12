Sẽ xử nghiêm xe bảo kê chèn ép xe công vụ

TTO - Ngày 20-12, lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương cho biết đang giao đội CSĐT Công an huyện thu thập thông tin và sẽ xử lý nghiêm khi xác định rõ hành vi cản trở xe công vụ.

Xe công vụ của lực lượng thanh tra giao thông Hải Dương bị "quây" không thể di chuyển được trong ngày 15-12 - Ảnh: Tiến Thắng

Ông Phạm Chí Hiếu - trưởng Công an huyện Kinh Môn - cho biết sau khi nắm thông tin trên dư luận và báo chí phản ánh về hoạt động của nhóm "bảo kê" tung hoành, chèn ép xe công vụ trên tuyến QL17B (địa phận huyện Kinh Môn, Hải Dương) nhằm tạo điều kiện cho xe than quá tải tẩu thoát, công an đã chỉ đạo đội CSĐT Công an huyện vào cuộc.

"Hiện đội CSĐT Công an huyện đang thu thập các hình ảnh để điều tra dấu hiệu sai phạm" - ông Hiếu cho biết.

Xe tải có dấu hiệu cơi nới thùng, chở than quá tải trọng cho phép nằm ém mình "đợi lệnh" trên cầu Đá Vách (Quảng Ninh) chiều 15-12 - Ảnh: Tiến Thắng

Cùng ngày, ông Vũ Đức Hạnh - trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương - cho biết Công an huyện Kinh Môn đã đến làm việc với đơn vị để thu thập các hình ảnh liên quan đến việc cản trở, chèn ép xe công vụ.

Theo ông Hạnh, đến thời điểm hiện tại thì nhóm các đối tượng từng cản trở, chèn ép quyết liệt xe công vụ của lực lượng thanh tra giao thông đã rút khỏi địa bàn. Hoạt động vận tải than bằng các xe "hổ vồ" có dấu hiệu cơi nới thùng, chở quá tải trọng cho phép cũng tạm lắng.

Cùng với tỉnh Quảng Ninh, tại khu vực QL17B do Hải Dương quản lý, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cũng đã bố trí một tổ công tác lập chốt tăng cường việc kiểm soát tải trọng xe, sẵn sàng phối hợp lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý các trường hợp chở quá tải trọng cho phép hoặc các hành vi chống đối lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

TIẾN THẮNG