​Chubb Life tài trợ xây mới trường học thứ 7 ở Việt Nam

Để giúp trẻ em vùng nông thôn các tỉnh miền Trung có thể tiếp cận hạ tầng cơ sở giáo dục chất lượng, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life VN) vừa chính thức khởi công xây mới Trường Mầm non tại tỉnh Quảng Bình vào ngày 16-05-2017.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Chubb Life trao quà cho đại diện trường Mầm non Duy Ninh

Công trình Trường Mầm non Duy Ninh, tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là ngôi trường thứ 7 được Chubb Life VN tài trợ xây dựng. Đây là ngôi trường thứ hai do Chubb Life VN cùng Chubb Charitable Foundation - International phối hợp tài trợ, với trị giá 2,5 tỷ đồng (tương đương 112,500 USD). Trong dịp này, Chubb Life VN cũng đến thăm hỏi và tặng hơn 200 phần quà cho các em học sinh đang theo học tại trường.

Trường Mầm non Duy Ninh được xây mới hoàn toàn, với thiết kế 2 tầng và 6 phòng học khang trang, đảm bảo tiện nghi học tập cho hơn 200 em học sinh. Đồng thời, đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho khoảng 300 người dân địa phương khi có thiên tai, bão lũ. Hệ thống công trình phụ khép kín được xây dựng trong lớp học, theo đúng tiêu chuẩn quốc gia dành cho trường mầm non.

Để biết thêm thông tin về Chubb Charitable Foundation và Chubb Life VN, vui lòng truy cập: http://life.chubb.com/vn.

T.D.V