Sở hữu Van Phuc Riverside City - bất động sản 3 trong 1

Dự án có vị trí đẹp cùng chủ đầu tư danh tiếng và tiềm lực tài chính bền vững là những ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư. Với quy mô lên đến 198ha, khu đô thị Vạn Phúc là dự án có vốn đầu tư 2 tỷ USD, do Tập đoàn Đại Phúc làm chủ đầu tư và phát triển hội tụ 3 tiêu chí: an cư lạc nghiệp, đầu tư sinh lời, sức khỏe bền vững.