​Ban hành khung giá phát điện năm 2017

Theo đó, Bộ Công Thương quy định rõ mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than là 1.568,70 đồng/kWh.

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện được quy định như sau: Chủng loại than sử dụng là than cám 6a.1, chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật đối với than cám 6a.1 quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2015.

Giá than (bao gồm hao hụt, phí quản lý, bảo hiểm, không bao gồm cước vận chuyển) là: 1.301.665 đồng/tấn.

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.070 đồng/kWh.

Khung giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ