​Giảm tốc độ 5% giúp giảm 1/3 tai nạn chết người

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, Việt Nam sẽ hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ toàn cầu lần thứ IV do Liên Hợp Quốc phát động từ ngày 8 đến 14-5, tập trung vào vấn đề tốc độ và các giải pháp nhằm giảm tử vong do tai nạn giao thông.

Việc tham gia hưởng ứng tuần lễ này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ quy định tốc độ và khoảng cách an toàn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ thông qua việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuần tra kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm với thông điệp chính “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe” và “Nhanh một phút - Chậm cả đời”.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ toàn cầu năm 2017 tại Việt Nam bao gồm 4 nội dung chính: hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tổ chức giao thông, chỉnh trang kết cấu hạ tầng; kiểm tra và xử lý vi phạm.

TS. Lokky Wai, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho rằng, vi phạm quy định tốc độ là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông tại Việt Nam nhưng vấn đề này có thể ngăn ngừa được.

“Bằng việc tuân thủ quy định về tốc độ, di chuyển với tốc độ thấp hơn, chúng ta có thể biến những con đường trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người. Chỉ cần giảm 5% tốc độ xe chạy trung bình, chúng ta có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người”, TS. Lokky Wai nói.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2016, có gần 9.000 người tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam, cùng với đó là hàng chục nghìn người bị thương khác. Những mất mát này đặt một gánh nặng to lớn lên xã hội do năng suất lao động bị mất đi và chi phí cao dành cho việc điều trị người bị thương.

Với hơn 1.900 trẻ em tử vong mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân gây tử vong và thương tích nghiêm trọng thứ hai ở trẻ, chỉ sau đuối nước, chiếm 27% các trường hợp tử vong ở nhóm 0-19 tuổi. Ở nhóm trẻ vị thành niên từ 15-19 tuổi, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm 50%.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ