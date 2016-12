​Thị trường nhà ở Toronto tiếp đà tăng trưởng "nóng"

Theo chỉ số giá nhà Teranet của Ngân hàng trung ương Canada (BoC), giá nhà tại Toronto trong tháng 11-2016 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng tới 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng tính theo năm cao nhất ở thành phố này.

Trong khi đó, giá nhà tại thủ phủ Vancouver của tỉnh British Columbia tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp với mức giảm 1,3% trong tháng 11-2016. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà tại Vancouver vẫn tăng tới 19,3%.

Có hai nguyên nhân chính khiến giá nhà tại Vancouver sụt giảm. Thứ nhất là quy định của chính quyền tỉnh British Columbia về việc áp thuế 15% đối với các giao dịch mua bán nhà cho người nước ngoài, cùng với các biện pháp kiểm soát đồng bộ mới của chính phủ liên bang về thuế và cho vay thế chấp mua nhà. Theo nhà kinh tế Marc Pinsonneault của BoC, thị trường nhà đất tại Vancouver sụt giảm cả về giá và số lượng giao dịch, chủ yếu ở phân khúc nhà đơn nhiều hơn là căn hộ. “Điều này phù hợp với thực tế là kể từ khi đạt đỉnh hổi tháng 2, doanh số bán nhà đơn ở Vancouver bắt đầu giảm và ngày càng giảm sâu”, ông Pinsonneault giải thích.

Theo số liệu thống kê, giá nhà tại một số thành phố khác cũng có xu hướng tăng mạnh trong tháng 11-2016. Đơn cử, giá nhà tại Hamilton tăng 1,4% so với tháng 10 trước đó và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này tại Montreal lần lượt là 0,9% và 0,1%, còn tại Halifax là 0,6% và 2,6%.

Cơ quan Thống kê Canada (Statistics Canada) cho biết giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình tại Canada tăng 7,7% so với một năm trước đây và đạt mức kỷ lục 10.100 tỷ CAD. Tuy nhiên, giá trị tăng chủ yếu do tăng giá nhà. Trong khi đó, nợ hộ gia đình tiếp tục leo lên mức báo động với 2.000 tỷ CAD trong quý III/2016, tỷ lệ nợ trên thu nhập cũng lên tới 166,9% trong cùng thời kỳ so với mức 166,4% trong quý trước đó.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam