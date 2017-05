​Giải pháp giảm nguy cơ ung thư cho người mắc bệnh u bướu

Các tế bào khối u tự nhân lên mất kiểm soát

Hiện khoa học đã phát hiện tới 200 dạng u bướu khác nhau. Nếu các tế bào của khối u không lây lan và phát triển mạnh thì được gọi là u lành tính. Ngược lại, nếu khối u có thể phát triển chèn ép lên các cơ quan trong cơ thể hoặc lây lan (di căn) sang các mô khỏe mạnh hay lan khắp cơ thể qua máu hay hệ bạch cầu thì gọi là u ác tính, ung thư.

Thống kê trên dữ liệu nghiên cứu dịch tễ học cho thấy các nguyên nhân từ rối loạn nội tiết, tổn thương có tính di truyền (đột biến gen) chỉ chiếm dưới khoảng10% số ca ung thư.

Như vậy, có đến khoảng 90% ca ung thư do yếu tố môi trường sống như thói quen sinh hoạt thiếu khoa học (hút thuốc, uống rượu, chế độ dinh dưỡng không hợp lý…), thực phẩm bẩn, hóa chất…

Tỷ lệ người Việt mắc ung thư khá cao, đứng thứ 78 trên tổng số 172 quốc gia và vùng lãnh thổ theo xếp hạng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhưng do thiếu tầm soát phát hiện ung thư sớm nên bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn, trong tình trạng sức khỏe đã quá yếu hoặc không tham gia vào điều trị triệt để, bỏ dở điều trị nên tỷ lệ tử vong của Việt Nam (trên 70%) cao hơn so với tỷ lệ trung bình của thế giới (khoảng 60%).

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị việc khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm (dấu hiệu) ung bướu để sớm có phương pháp xử trí hợp lý.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ mắc khối u do các gốc oxy hóa gây ra.

Các sản phẩm này cũng có tác dụng giảm tác dụng phụ của hóa - xạ trị, tăng cường sức đề kháng cho người bị u bướu, góp phần hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn.

