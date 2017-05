​Chọn Condo để tận hưởng cuộc sống

Condo Flora Fuji với 3 mặt hướng sông Rạch Chiếc là một mô hình condo điển hình tại khu Đông Thành phố

Condo - Không còn xa lạ tại Việt Nam

Condo là cụm từ dùng chỉ những khu căn hộ có mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sống tràn ngập gió, ánh sáng và màu xanh. Nhiều nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia đã nâng tầm mô hình condo thành cả khu phức hợp hiện đại như Sun Way… - nơi những cư dân có thể tận hưởng cuộc sống nhiều tháng liền trong nội khu mà không cần đặt chân ra ngoài. Và những năm gần đây, khái niệm condo đã không còn xa lạ tại tại Việt Nam và mô hình này cũng phát triển ở nhiều dự án như Vista Verde, Saigon Pearl, Flora Fuji…

Condo - căn hộ cao cấp trong không gian tiện ích

Khác với chung cư, khu căn hộ condo được xem như một thế giới thu nhỏ, nơi những cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hàng ngày, hàng tuần trong nội khu nhờ những tiện ích kèm theo cùng 3 tiêu chí cơ bản: An toàn, Đầy đủ - tiện lợi và chất lượng sống. Các khu condo thường có mật độ xây dựng rất thấp, chẳng hạn tại dự án Flora Fuji tỷ lệ này chỉ 27%, khiến khu căn hộ như được bao bọc trong ốc đảo xanh biệt lập với đầy đủ tiện ích như khu thương mại, công viên, trường mẫu giáo quốc tế Pathway, hồ bơi, câu lạc bộ cộng đồng, khu BBQ và café ngoài trời… Từng căn hộ luôn được đảm bảo an ninh 24/24 giờ bằng video phone, camera, thẻ từ cho thang máy và từng nhà. Rõ ràng, đây là mô hình lý tưởng cho những người muốn tận hưởng cuộc sống an toàn và biệt lập.

Phong cách sống làm nên “gương mặt” condo

Nhiều nhận xét cho rằng condo hấp dẫn thường có phong cách sống độc đáo không thể hòa lẫn, hay đó là “chất” riêng của khu dân cư. Condo phong cách Tây thường định hình cùng lối sống hiện đại, năng động. Hoặc khi được “thổi hồn” Nhật, bạn sẽ tìm thấy một condo giao hòa với thiên nhiên như chốn yên bình để sống đúng chất. Điều thú vị là phong thái Nhật thường tôn thêm những nét đặc trưng của condo, như sự tối giản nhưng tinh tế trong từng chi tiết nội thất, không gian xanh và sự biệt lập an toàn. Đó cũng là cách để cư dân được sống chất trong chính tổ ấm của mình.

Condo Flora Fuji mang phong cách Nhật với thiết kế tối giản và tối đa hóa toàn bộ công năng sử dụng

Không khó để sở hữu condo

Condo được xem là mô hình nhà ở dành cho những người có thu nhập cao song khi mang về Việt Nam, nhiều nhà đầu tư đã có ý tưởng biến condo thành căn hộ đẳng cấp “trong tầm tay” điển hình như khu căn hộ Flora Fuji của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao nhà vào quí IV-2017. Với mức giá khoảng 1,2 tỷ đồng/căn người dân TP.HCM đã có thể sở hữu condo an toàn, biệt lập và tiện nghi, để tận hưởng cuộc sống cùng chuẩn dịch vụ và chất lượng theo phong cách Nhật.

Dự án Flora Fuji đã giao dịch thành công hơn 80% căn hộ và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Flora Fuji là sản phẩm nằm trong dòng sản phẩm Flora của Nam Long được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí: Getable (Trong tầm tay), Green (Không gian xanh mát) và Greater (Nâng tầm cuộc sống). Thời gian bàn giao: Quý IV-2017 Hotline: 0902 000 895. Website: www.namlongvn.com

T.D.V