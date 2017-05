​Dùng điều hòa tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nóng

Máy lạnh MSZ-FM35VA - 1,5HP với hiệu suất năng lượng 7,34 giúp tiết kiệm điện nhiều hơn

Xem nhãn tiết kiệm năng lượng

Khi chọn mua điều hòa, bạn nên lưu ý tem năng lượng do Bộ Công Thương chứng nhận. Tem năng lượng càng có nhiều sao máy lạnh càng tiết kiệm điện, 5 sao giúp tiết kiệm điện nhiều nhất. Trường hợp hai máy lạnh có cùng số sao thì dựa vào chỉ số hiệu suất năng lượng để so sánh.

Điều hòa có chỉ số hiệu suất năng lượng cao hơn sẽ tiết kiệm điện nhiều hơn. Hai loại hiệu suất năng lượng dùng cho máy lạnh là EER (cho máy thường) và CSPF (cho máy Inverter).

Dạo một vòng thị trường máy lạnh, người dùng có thể thấy các tem năng lượng với hiệu suất năng lượng khác nhau trên các dòng điều hòa. Trong đó, dòng điều hòa sang trọng MSZ-FM35VA - 1,5HP của Mitsubishi Electric với hiệu suất 7,34 tiết kiệm điện thuộc hàng “top”.

Chọn máy có công suất phù hợp

Để tránh lãng phí điện năng, tùy theo không gian phòng mà bạn chọn máy điều hòa có công suất phù hợp. Có thể dựa vào công thức sau để tính công suất máy lạnh: Công suất máy (HP) = Thể tích phòng (Dài x Rộng x Cao)/40. Với phòng đông người hoặc nắng chiếu trực tiếp, bạn chia tỉ số 35 thay vì 40.

Ví dụ: Phòng có chiều dài 3m, rộng 4m và cao 3m thì công suất máy = (3 x 4 x 3)/40 = 0,9. Máy lạnh có công suất 1HP sẽ phù hợp với phòng bạn.

Một số yếu tố như ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng, phòng đông người, các thiết bị trong phòng… sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh của máy. Do đó, bạn nên bố trí lắp đặt máy lạnh ở vị trí phù hợp để cho hiệu suất tối ưu.

Sử dụng điều hòa Inverter

Những người tiêu dùng thông minh thường hay “bỏ nhỏ” với nhau dòng máy lạnh công nghệ Interver tuy giá thành đắt hơn một chút so với điều hòa thông thường nhưng tiết kiệm điện hơn rất nhiều.

Xét về lâu dài, điều hòa Inverter mang lại lợi ích kinh tế cao hơn. Đơn cử như máy lạnh Mitsubishi Electric được người tiêu dùng đánh giá cao bởi công nghệ Inverter kết hợp Pam Control (điều biến biên độ xung).

Với Pam Control, 98% nguồn điện đầu vào được sử dụng hiệu quả giúp gia đình bạn tiết kiệm điện tối đa. Chính nhờ thế, máy lạnh vừa tiết kiệm điện vừa hoạt động êm ái đem lại giấc ngủ ngon.

Công nghệ Inverter kết hợp với Pam Control giúp máy lạnh Mitsubishi Electric vận hành tối ưu và tiết kiệm điện

Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Thêm một cách đơn giản để sử dụng máy lạnh tiết kiệm điện là chỉ nên đặt nhiệt độ ở khoảng từ 250 C- 280 C khi vận hành và chênh lệch 5 độ C so với môi trường bên ngoài. Máy lạnh không tốn quá nhiều điện năng mà vẫn đủ làm không gian mát dễ chịu. Bạn cũng không nên bật tắt máy liên tục hoặc tắt máy ngay khi nhiệt độ phòng đủ mát, sau đó bật lại vì ảnh hưởng đến độ bền của máy.

Khi sử dụng máy điều hòa, bạn cũng đừng quên “để mắt” đến những tính năng tiết kiệm điện thông minh được trang bị trên máy! Chẳng hạn điều hòa Mitsubishi Electric có tính năng Econo Cool, tự động điều chỉnh hướng gió dựa trên nhiệt độ tại cửa gió. Chính vì vậy, dù cho nhiệt độ cài đặt cao hơn 20C so với chế độ thông thường, người dùng vẫn thấy thoải mái và điện năng tiết kiệm đến 20%.

Ngoài ra, hệ thống Powerful Cool có khả năng làm mát phòng trong vòng chưa đến 15 phút, sau đó tự động trở về chế độ cài đặt thông thường với điện năng tối thiểu để duy trì nhiệt độ. Nếu biết tận dụng những tính năng độc đáo, máy lạnh nhà bạn sẽ chạy bền và tiết kiệm điện hơn.

Vệ sinh máy lạnh tại nhà

Nếu máy lạnh bẩn (chứa 8gr bụi) sẽ làm tăng tiền điện lên 45% (cụ thể dàn trao đổi nhiệt bẩn tiền điện tăng thêm 5%, lồng quạt bẩn tăng 25%, lưới lọc bẩn tăng 15%).

Do đó, bạn nên vệ sinh máy lạnh thường xuyên để máy hoạt động tối ưu và cắt giảm tối đa lãng phí tiền điện. Điều hòa Mitsubishi Electric Inverter MSY-GH10VA - 1HP và MSY-GH13VA - 1,5HP hiện bán rất chạy trên thị trường nhờ tính năng vệ sinh tại nhà dễ dàng.

Thiết kế mặt trước của máy có thể tháo rời van thổi gió và dễ dàng mở các cánh đảo gió mà không cần dụng cụ chuyên dụng. Thao tác này đơn giản, nhanh gọn chỉ trong vòng 15 phút. Vệ sinh máy điều hòa giúp không khí nhà bạn luôn trong lành và tăng độ bền của máy.

Áp dụng những tuyệt chiêu kể trên, cùng với sự trợ giúp của điều hoà không khí Mitsubishi Electric hiện đại, bạn và gia đình có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ thoải mái theo cách tiết kiệm và thông minh nhất! Bạn có thể tham khảo và chọn cho gia đình mình một chiếc máy lạnh Mitsubishi Electric tiết kiệm điện hiệu quả tại đây.

