​ ‘Điểm mặt” bộ quà trị giá 3 triệu khi mua Samsung Galaxy S8/S8+ tại Viễn Thông A

Cụ thể, bộ siêu quà 4 món bao gồm: Sạc cao cấp Anker 10.000mAh, tai nghe bluetooth không dây, thẻ nhớ 32GB Class 10 và bộ chân đế chụp hình cao cấp.

Sạc cao cấp Anker PowerCore 10.000mAh

Pin sạc dự phòng Anker PowerCore 10.000mAh được thiết kế với kích thước nhỏ gọn giúp bạn có thể mang tới bất kỳ đâu, dù đi công tác xa hay đi du lịch. Công nghệ độc quyền của Anker, PowerIQ và VoltageBoost đảm bảo cho tốc độ sạc nhanh nhất có thể lên đến 3amps.

Ngoài ra, hệ thống an toàn MultiProtect tăng cường thêm lớp bảo vệ, kiểm soát nhiệt độ và các tính năng an toàn tiên tiến hơn giữ cho các thiết bị của bạn khỏi sạc quá dòng, rò rỉ điện. Nói đến chế độ bền bỉ, sạc dự phòng Anker đều được thử nghiệm va đập, rung lắc và được kiểm tra dưới nhiệt độ cao để thử nghiệm tính bền bỉ của sản phẩm. Do đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.

Tai nghe Bluetooth không dây

Nếu như bộ tai nghe AirPods của Apple được đánh giá là một thiết bị hoạt động hoàn hảo một cách thần kỳ với các sản phẩm iPhone thì bộ tai nghe QCY-Q29 được tặng kèm trong bộ quà tặng trị giá 3 triệu dành cho khách hàng đặt trước Samsung Galaxy S8/S8+ tại Viễn Thông A cũng được đánh giá không kém cạnh so với đối thủ. Với thiết kế nhỏ gọn, không có dây nhợ kết nối giữa 2 tại, mỗi tai nghe đều có khả năng hoạt động độc lập, kết nối đơn giản với tất cả các điện thoại bluetooth và nhất là có thời lượng pin khá ấn tượng giờ đây sẽ thuộc về bạn khi tham gia đặt trước bộ đôi siêu phẩm này của Samsung.

Tuy có thiết kế nhỏ gọn nhưng bộ tai nghe QCY-Q29 có khả năng tái tạo âm thanh truyền tải không dây trung thực nhất. Mặt khác vì có trọng lượng khá nhẹ nên bộ tai nghe sẽ cho người dùng cảm giác khá dễ chịu khi đeo trên tai, dù có sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, với bộ dock sạc vừa đóng vai trò là hộp bảo vệ chống thất lạc khi không sử dụng vừa đóng vai trò là pin sạc dự phòng bổ sung thêm 3 đến 5 lần sạc đầy sản phẩm.

Ấn tượng nhất của bộ tai nghe QCY-Q29 chính là tính năng hoạt động độc lập như một tai nghe bluetooth thông thường, vì mỗi tai nghe đều được trang bị nút bấm và micro riêng biệt. Chỉ cần đeo 1 tai cũng có thể nghe và trả lời cuộc gọi. Quá thuận tiện cho bạn sử dụng dù bạn có đang hoạt động trên đường.

Thẻ nhớ 32GB Class 10

Bạn đang lo lắng chiếc điện thoại của mình không đủ không gian lưu trữ, việc lưu trữ trực tuyến vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của bạn, nhưng với chiếc thẻ nhớ 32GB Micro SD Class 10 sẽ mở rộng dung lượng bộ nhớ cho “dế yêu” của bạn. Với thiết kế vừa vặn với mọi thiết bị, tốc độ đọc dữ liệu là 30MB/s và tốc độ ghi dữ liệu 10MB/s.

Bộ chân đế chụp hình cao cấp

Được làm từ chất liệu nhôm và nhựa cao cấp không rỉ sét với kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn có thể dễ dàng mang theo khi đi du lịch, dã ngoại. Bộ chân đế tripod chụp hình cao cấp với khả năng điều chỉnh chiều cao một cách linh hoạt từ 35cm đến 110cm cho bạn thoải mái chụp hình ở nhiều góc độ khác nhau. Mặt khác, trục giữa linh hoạt có thể xoay lên, xuống và xoay tròn 360 độ giúp bạn dễ dàng bắt được những góc hình ưng ý nhất.

Ngoài ra, quý khách mua Samsung Galaxy S8/S8+ tại Viễn Thông A còn nhận được các ưu đãi hấp dẫn khác như: được tặng phiếu mua hàng phụ kiện lên đến 2 triệu đồng; tham gia dịch vụ trả góp 0% các ngân hàng (Citibank, HSBC, Sacombank, Techcombank, Shinhan, Vietinbank, ANZ, VIB); được hưởng dịch vụ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày theo chính sách của Viễn Thông A; hưởng Đặc quyền Galaxy Elite - Phòng chờ hạng thương gia, thứ 7 xem phim và café miễn phí, quà tặng đặc biệt cho game thủ; Đặc quyền Worry - Free - Samsung hỗ trợ 1 đổi 1 trong 7 ngày, hỗ trợ kỹ thuật tận nhà; và dịch vụ bảo hiểm của Samsung.

Để không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng các gói quà tặng giá trị và những ưu đãi dịch vụ hấp dẫn của Viễn Thông A, đừng ngần ngại liên hệ số hotline 1900 67 66 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Hoặc quý khách có thể truy cập vào trang thông tin www.vienthonga.vn .

T.D.V