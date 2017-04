Nghịch lý: sạp chợ sập xệ giá cao hơn shophouse trung tâm thương mại

Khó ai có thể ngờ các sạp thương mại tại những khu chợ, cơ sở vật chất kém hơn hẳn lại có giá cho thuê cao hơn rất nhiều so với các shophouse nằm trong trung tâm thương mại sang trọng tại quận 6.

Mô hình shophouse bắt kịp thời đại trong công cuộc an cư lạc nghiệp

Sạp chợ sập xệ giá cao hơn shophouse trung tâm thương mại

Nhiều ngôi chợ nổi tiếng ở trung tâm quận 4, quận 6 dù diện tích nhỏ hẹp, cũ kỹ, ẩm thấp nhưng giá thuê nằm ở mức cao ngất ngưởng. Chị A. sở hữu một quầy quần áo ở dãy Q của An Đông Plaza, với không gian thoáng hơn những dãy khác, diện tích 5-8m² sạp của chị này phải trả gần 5 tỷ đồng và được buôn bán trong thời gian 5 năm. Tương tự, sạp tại chợ Kim Biên với diện tích từ 1,5mx1,5m có giá cho thuê đã là 1,3 tỷ đồng.

Giá thuê trung bình tại các sạp chợ lớn khu vực quận 6 nằm trong tầm giá 480 triệu đồng/m² nhưng tiểu thương chỉ được khai thác trong vòng 5 năm. Mức giá này cao hơn gấp nhiều lần so với giá thuê sở hữu 50 năm shophouse tại các trung tâm thương mại trong cùng khu vực. Điển hình như khu shophouse duy nhất trên tuyến đường Võ Văn Kiệt – Viva Riverside của chủ đầu tư Vietcomreal. Các shophouse này sở hữu nhiều lợi thế phát triển thương mại dịch vụ chỉ có giá bán từ 1,4 tỷ đồng/lô cho diện tích 20m². Tính trung bình giá thuê một lô thương mại tại đây chỉ trong tầm 70 triệu/m² trong vòng đời 50 năm, lâu hơn gấp 10 lần so với các khu chợ truyền thống.

Các shophouse còn đều được chủ đầu tư cấp sổ hồng, được xem như một tài sản cố định lâu dài cho tiểu thương, giúp họ thế chấp ngân hàng hoặc tự mở rộng các cơ hội kinh doanh khi cần thiết.

Mô hình shophouse – đâu là điểm sáng?

Sở dĩ chợ truyền thống vẫn thống lĩnh thị trường Việt trong hệ thống phân phối tiêu thụ hàng hóa ở Việt Nam phần lớn là do tập quán của người Việt. Hầu hết các khu chợ nổi tiếng tại TP.HCM đều được xây từ trước năm 1975, là khoảng thời gian cộng đồng dân cư đô thị chưa phát triển, các khu dân cư chưa được quy hoạch, còn trong tình trạng thiếu đồng bộ.

Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa diễn ra song song với toàn cầu hóa về kinh tế dần khiến thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi. Để bắt kịp xu thế, các tiểu thương cần mạnh dạn thay đổi tư duy ngay từ bây giờ thay vì bị động đón nhận quyết định giải tỏa theo quy hoạch của thành phố.

Nhiều tiểu thương không thể nào quên khung cảnh hoang tàn tại chợ An Đông sau vụ cháy lớn năm 2016, hay hàng loạt ki ốt tan thành tro bụi sau đám cháy lớn tại chợ Bình Tây. Gần đây nhất là vụ cháy bất ngờ xảy ra tại chợ Kim Biên đầu năm 2017 thiêu rụi vốn liếng của biết bao người. Chưa hết bất trắc về PCCC thì hàng chục tiểu thương tại chợ Ngã Tư Ga quận 12 hay khu chợ người Hoa ở quận 6 lại điêu đứng vì buôn bán ế ẩm, hàng hóa bị hư hỏng do ngập nước trong trận “lũ” lịch sử ở Sài Gòn đầu năm 2017.

Trước các vấn nạn trên, không ít tiểu thương đã bắt đầu nhận ra việc chuyển đổi vị trí kinh doanh vào các trung tâm thương mại là một giải pháp tối ưu không chỉ giải quyết được bài toán an cư mà còn cải thiện môi trường kinh doanh, đem lại an toàn cho chính họ. Chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng mỗi tháng cho phí quản lý tòa nhà, mọi bất trắc đều được giải quyết: nguồn điện 24/24 ngay cả khi mất điện cục bộ toàn thành phố, máy lạnh toàn khu vực buôn bán, thiết kế kiên cố không lo ngập nước, an toàn cháy nổ được kiểm soát chuyên nghiệp.

Trong tương lai, khi mức sống nâng cao, người dân sẽ dần bỏ hẳn việc đi chợ mà chuyển vào mua sắm ở cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay trung tâm thương mại. Với mức giá niêm yết rõ ràng, nguồn hàng đảm bảo chất lượng, nhiều chương trình khuyến mãi liên tục, các shophouse đang mở ra một cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều tiểu thương.

Bắt kịp thời đại trong công cuộc an cư lạc nghiệp

Nhận thấy những ưu điểm không nhỏ từ việc sở hữu shophouse, rất nhiều tiểu thương khu vực quận 6 và các nhà đầu tư đã nhanh chóng chọn giải pháp di dời, đón đầu mô hình kinh doanh mới.

Anh Minh Nghĩa (ngụ tại quận 6, TP.HCM) cho biết: “Vì buôn bán các mặt hàng vải vóc dễ cháy nên công việc kinh doanh hằng ngày tại chợ luôn khiến tôi căng thẳng. Vừa lo bán hàng vừa lo mất hàng, nhất là sau khi trải qua lần cháy bất ngờ tại chợ An Đông. Để chấm dứt tình trạng bất an này, con trai lớn của tôi quyết định mua hai lô thương mại tại Viva Riverside để chuyển hẳn vào kinh doanh trong năm tới cho an tâm”.

Chị Vân, một nhà đầu tư không ngại chia sẻ: “Chỉ cách khu chợ người Hoa vài trăm mét, lại sở hữu lượng cư dân cao cấp cư ngụ ngay tại tòa nhà, số lượng lô thương mại tung ra thị trường thuộc dạng khan hiếm, các shophouse quận 6 có tiềm năng tăng giá trong tương lai rất cao, đáng để tôi bỏ tiền đầu tư ngay từ bây giờ”.

Thế Trung