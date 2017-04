Cổ đông Bình Điền được chia cổ tức 30%

Tại đại hội, ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc công ty cho biết, tình hình sản xuất và kinh doanh năm 2016 khá khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp với hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung làm cho sản xuất nông nghiệp nơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Ở các nước mà công ty xuất khẩu phân bón sang như Lào, Campuchia, Myanmar, tình hình thời tiết khắc nghiệt cũng khiến người nông dân giảm bớt đầu tư.

“Việc kiểm soát các cơ sở phân bón nhỏ lẻ chưa chặt chẽ khiến cho thị trường phân bón thêm rối loạn vì xuất hiện số lượng lớn phân bón giả, kém chất lượng. Đặc biệt, chính sách thuế sửa đổi có lợi cho việc nhập khẩu nên lượng phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan... trên thị trường càng tăng. Thêm vào đó là ở các nước Campuchia, Myanmar đã xuất hiện các doanh nghiệp sản xuất phân bón cùng với chính sách bảo hộ của các nước này khiến tình hình xuất khẩu phân bón của công ty bị ảnh hưởng”, ông Phong cho biết thêm.

Dù vây, nhờ đề ra các cơ chế chính sách kinh doanh linh hoạt và hợp lý, BFC vẫn đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, năm 2016, BFC sản xuất đạt sản lượng gần 650 nghìn tấn phân bón các loại, so với năm 2015 đạt 116% (đạt 99,1% kế hoạch đề ra). Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 630,6 nghìn tấn, so với năm 2015 đạt 103,9% (đạt 93,4% kế hoạch). Kết quả này mang về cho BFC tổng doanh thu hơn 6.061 tỷ đồng, so với năm 2015 giảm 0,6% (đạt 91,5% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 420,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với 2015 (đạt 113,9% kế hoạch) và mức lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt hơn 282,3 tỷ đồng, tăng 11,9% so với thực hiện năm 2015 (đạt 114,8% kế hoạch).

Mặc dù còn khó khăn về tiêu thụ nhưng do đạt lợi nhuận khá khả quan nên BFC quyết định chia cổ tức năm 2016 với tỉ lệ 30%. Theo chia sẻ của ông Lê Quốc Phong, mục tiêu lớn nhất của HĐQT công ty là mang về lợi nhuận nhiều nhất cho cổ đông và giữ vững thị trường để đảm bảo sản xuất lâu dài.

Bước sang năm 2017, BFC đặt ra mục tiêu sản lượng sản xuất dự kiến đạt 675 nghìn tấn phân bón các loại, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2016, sản lượng tiêu thụ dự kiến là 673,5 nghìn tấn, tăng 6,8% so với thực hiện năm 2016. Kế hoạch này dự kiến sẽ mang về cho BFC mức tổng doanh thu 6.850 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2016.

Đồng thời, mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ dự kiến sẽ giữ nguyên như năm 2016 với con số lần lượt là 420 và 282 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.

Về mức thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát, mặc dù là một trong những doanh nghiệp phân bón lớn nhất trên thị trường nhưng mức thù lao của HĐQT lại khá “khiêm tốn”. Cụ thể, mức thù lao của Chủ tịch HĐQT năm 2016 chỉ là 5 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT nhận mức thù lao 3,5 triệu đồng/tháng. Về thù lao ban kiểm soát, mức chi của BFC cho trưởng ban kiểm soát là 3,5 triệu đồng/tháng và các kiểm soát viên ở mức 2 triệu đồng/tháng.

Sang năm 2017, mức thù lao mà HĐQT BFC trình cổ đông ở mức 8 triệu đồng/tháng với chức danh Chủ tịch HĐQT và 6 triệu đồng/tháng với các thành viên HĐQT. Với ban kiểm soát, Trưởng ban sẽ không có thù lao do đã hưởng lương chuyên trách, các kiểm toán viên còn lại sẽ hưởng mức thù lao 4 triệu đồng/tháng.

Tại đại hội, BFC cũng trình cổ đông việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy và ông Hà Thanh Sơn, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Quản Đình Giang làm kiểm soát viên thay thế.

