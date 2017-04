Du học sinh Việt Nam vinh danh ở Úc

Đây là nhận định của Bà Elizabeth Webber, Giám đốc chương trình học sinh quốc tế các trường phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo bang New South Wales.

Thật vậy, nhiều du học sinh Việt Nam đã thật sự làm rạng danh quê hương trên đất Úc bởi thành tích học tập tốt như bạn Trần Đặng Đình Áng, sinh viên y khoa của Trường đại học New South Wales. Với điểm số các bài thi đạt trung bình từ 95% trở lên, Trần Đặng Đình Áng đã vinh dự được nhận bằng khen từ Thống đốc bang New South Wales, Australia. Phần thưởng trị giá 1.000 AUD cùng bằng khen từ Toàn quyền của bang là món quà ý nghĩa để chính quyền bang New South Wales ghi nhận thành tích và đóng góp của sinh viên quốc tế học tập tại các trường trong bang.

Đình Áng không phải là đại diện hiếm hoi của Việt Nam có thành tích học tập vượt bậc, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và nhận bằng khen giá trị trong quá trình du học Úc. Cùng được vinh danh với Đình Áng trong lễ trao phần thưởng cho những sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc trong học tập đã diễn ra tại Tòa nhà chính quyền bang New South Wales còn có em Bùi Trung Hiếu, học sinh trường trung học Cabramatta. Năm trước đó, em Thái Minh Thùy, học sinh Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), cũng được vinh danh khi trở thành thủ khoa của Trường Trung học công lập Canley Vale bang New South Wales với 99,95 điểm.

Ngoài ra, một số lượng không nhỏ du học sinh Việt Nam thành công trong các cuộc đua giành học bổng uy tín mang tính cạnh tranh cao của Úc. Được biết, trong hơn 40 năm qua, đã có khoảng 4.000 học bổng của Australia được cấp cho các bạn trẻ Việt Nam.

Xét về nghị lực học tập của học sinh Việt Nam ở nước ngoài, Đình Áng là một trong những tấm gương học giỏi, năng động, thành công của sinh viên Việt Nam ở nước Úc. Không chỉ có thành tích học tập tốt, Đình Áng còn được đánh giá cao qua những hoạt động xã hội như thể hiện vai trò lãnh đạo, tham gia gây quỹ từ thiện, góp sức trong các hoạt động cộng đồng… Anh bạn có nụ cười rất tươi này hiện còn là Chủ tịch hội sinh viên y khoa ngành tim mạch tại Đại Học New South Wales, trường được xếp hạng trong top 50 đại học hàng đầu trên thế giới và là một trong những đại học hàng đầu của Úc và dẫn đầu về đào tạo quốc tế với số lượng lớn sinh viên quốc tế học tại trường.

T.D.V