​WHO: hơn 300 triệu người mang trong mình virus viêm gan

Gần 325 triệu người trên thế giới mang trong mình virus viêm gan B (HBV) hoặc C (HCV), nhưng không phải tất cả họ đều biết mình có mầm bệnh trong người. Đây là thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 21-4.