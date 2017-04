​Thái Bình: Trên 1.100 khu vực bị cấm khai thác khoáng sản

Theo đó, giai đoạn 2015 - 2025, tỉnh Thái Bình cấm hoạt động khoáng sản tại trên 1.100 khu vực với diện tích hơn 7.900 ha; cấm tạm thời hoạt động khoáng sản ở 657 khu vực, diện tích 2.745 ha.

Chủ trương tỉnh Thái Bình là cấm hoạt động khoáng sản tại các khu vực xử lý chất thải; nhà máy nước; di tích lịch sử - văn hóa; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; khu du lịch; khu vực bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn; khu vực đất quốc phòng, khu vực đất an ninh; đất công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông; đất thủy lợi đê điều, đất thuộc đường dẫn điện, kho xăng dầu, nhà máy nhiệt điện.

Các khu vực bị cấm hoạt động khai thác khoáng sản tạm thời là tại khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đang chờ Nhà nước xem xét công nhận và khu vực quốc phòng.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường