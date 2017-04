TP.HCM tăng tuyến xe buýt phục vụ lễ 30-4 và 1-5

Theo đó, các tuyến tăng chuyến gồm: Bến Thành - Thạnh Lộc, Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn, Bến xe miền Đông - Hóc Môn, Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia, Bến xe miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương, Bến xe Chợ Lớn - Bến xe An Sương, Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân, Phà Bình Khánh - Cần Thạnh, Bến xe An Sương - Tân Quy, Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ, Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành, Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn, Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương, Bến xe An Sương - Thủ Dầu Một, Bến xe miền Tây - Khu Du lịch Đại Nam, Bến Thành - Khu Du lịch Đại Nam, Bến Thành - Tân Bình - Mộc Bài (Tây Ninh).

Các tuyến giảm chuyến gồm: Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm, Bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp, Bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia, Công viên 23/9 - Bến xe An Sương, Bến Thành - Xuân Thới Thượng, Tân Quy - Bình Lợi, Tuyến Quận 1 - Quận 2, Bến Thành - Thới An, Bến Thành - Bến xe miền Tây, Công viên phần mềm Quang Trung - Khu Công nghệ cao (Quận 9), Bến xe Quận 8 - Bến xe Ngã Tư Ga, Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm, Khu công nghiệp Hiệp Phước - Phước Lộc, Công viên 23/9 - Phạm Thế Hiển - Ba Tơ.

Thời gian tăng và giảm các tuyến xe buýt diễn ra từ ngày 29-4 đến 2-5.

Nguồn: UBND TP.HCM