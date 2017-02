​Địa ốc Kim Phát rộn ràng khai trương đón lộc đầu năm Đinh Dậu 2017

Trải qua một năm hoạt động với những bước chuyển mình thay đổi và phát triển, công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát đã gặt hái được nhiều thành công lớn qua các dự án đã mở bán trong năm 2016 như The Spring Town, The Mall City, Golden City, Centre Point,… Bất động sản Kim Phát tự hào là bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý Khách hàng và Quý đối tác, mang đến cho khách hàng một nơi an cư lý tưởng và một kênh đầu tư hiệu quả.

Bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, với mong muốn thành công tiếp nối thành công và đồng thời khởi đầu cho một năm mới nhiều may mắn và thịnh vượng, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát tổ chức buổi lễ khai xuân đón lộc - như một lời chào đầu xuân năm mới gởi đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng với công ty Kim Phát trong thời suốt gian qua và đặc biệt toàn thể nhân viên đang làm việc và cống hiến hết mình cho sự thành công của Bất Động Sản Kim Phát.

Trong không khí khai trương đầy phấn khởi và tràn đầy năng lượng, tất cả cán bộ nhân viên làm việc tại các chi nhánh của Bất Động Sản Kim Phát đều tràn đầy tự tin, hăng say làm việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra trong năm mới.

Với đích đến là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, định vị giá trị thương hiệu Địa ốc Kim Phát trong khu vực TP.HCM và toàn phía nam, ngay những ngày đầu năm mới 2017, với các định hướng phát triển chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự quyết tâm cho năm mới, tập thể công ty Kim Phát nỗ lực phấn đấu nhằm đưa Bất động sản Kim Phát phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trên thị trường bất động sản.

Địa ốc Kim Phát cam kết đem lại các sản phẩm và dịch vụ hoàn thiện và chất lượng hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng, nhằm đáp lại sự tin tưởng và yêu mến của quý khách hàng đã dành cho công ty Kim Phát trong thời gian vừa qua.

T.T