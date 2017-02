​Cơ hội cho người giỏi và yêu thích tiếng Anh

Khóa học TESOL cung cấp những tư duy và kỹ năng của một người giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Đó là những kiến thức về phương pháp giảng dạy các kỹ năng, giải quyết tình huống lớp học, nắm bắt tâm lý học viên, xây dựng bài giảng…

Đến với lớp học của Horizon TESOL, bạn không đơn thuần là một học viên, bản thân bạn có cơ hội tham gia đứng lớp, thuyết trình về các kiến thức liên quan đến phương pháp dạy và học tiếng Anh qua các bài tập nhóm

Học viên tự tin đứng lớp với tác phong giảng dạy chuyên nghiệp

Ngay trong quá trình học, các học viên được các nhà tuyển dụng là các trung tâm Anh ngữ đến dự giờ và quan sát tìm ứng viên tiềm năng

Chương trình đào tạo TESOL Diploma tại Horizon TESOL do Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM (trực thuộc UBND TP.HCM) cấp bằng và được liên kết với Advanced College of Languages and Training Canada - Trường đào tạo ngôn ngữ chuyên nghiệp hàng đầu Canada.

Khóa học được khai giảng hàng tháng với ban giảng huấn là các giảng viên, lãnh đạo khoa và giám đốc chuyên môn đến từ các Trường đại học, Trung tâm Anh ngữ danh tiếng trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ Điện thoại: 08 6681 6860 - 012 886 886 86 Website: www.tesolcourse.edu.vn - Email: info@tesolcourse.edu.vn Hoặc www.facebook.com/TESOL.Horizon

