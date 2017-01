​Du học Mỹ - những tiểu bang dành cho du học sinh Việt Nam

Để đặt chân vào những trường có chất lượng tốt vừa tiết kiệm mức học phí phải trả và hạn chế tối đa tình trạng sốc ngôn ngữ. Đây là điều mong muốn của du học sinh Việt Nam. Trước tiên, bạn cần chọn theo sở thích của mình, điều kiện tài chính và bang phù hợp. Các bang tập trung nhiều sinh viên nước ngoài nhất nước Mỹ, trong đó có Việt Nam như: California (135.130 sinh viên), New York (106.708 sinh viên), Texas (75.588 sinh viên)...

Bang California

Tiểu bang lớn thứ ba của Hoa Kỳ nằm kề cận với Thái Bình Dương, Oregon, Nevada, Arizona và tiểu bang Baja California của Mexico. Nơi nổi tiếng của thung lũng Silicon - trụ sở công ty công nghệ lớn nhất thế giới, có thành phố Los Angeles là trung tâm tài chính và kinh đô Hollywood cái nôi ngành giải trí thế giới. Nền kinh tế phát triển mạnh với nhiều ngành nghề, dịch vụ nên thu nhập người dân cao.

Bang California đã thu hút cộng đồng người Việt Nam đến sinh sống, học tập và làm việc. Nhờ cộng đồng người Việt lớn mạnh nên việc du học sinh sẽ được hỗ trợ tận tình về nhà ở, cuộc sống, từ việc mua sắm đến các món ăn Việt Nam, dễ dàng tìm công việc làm thêm với mức lương tốt. Nơi đây nổi tiếng với các trường Đại học như Standford University, California Institute of Technology, Harvey Mudd College, University of Southern California, Claremont Mickenna College, University of California - Los Angeles, University of California - Berkely, Soka university of America, University of California - San Diego... Trong đó nổi bật là Đại học Standford University chuyên đào tạo một số ngành phổ biến như sinh học, kỹ thuật, khoa học máy tính và kinh tế, nơi đào tạo các nhân tài với thương hiệu công nghệ nổi tiếng như Google.

Kinh đô Hollywood cái nôi của ngành giải trí thế giới

Bang New York

Tiểu bang New York phía đông giáp với Vermont, Massachusetts, Connecticut, giáp với hai bang New Jersey, Pennsylvania về phía nam, đồng thời giáp với hai tỉnh của Canada là Quebec và Ontario về phía bắc. Tiểu bang New York có dân số đông thứ ba tại Hoa Kỳ.

New York là một trong những trung tâm giáo dục đẳng cấp trên toàn nước Mỹ với gần 150 trường đại học, cao đẳng. Nhắc đến tiểu bang này, người ta sẽ nghĩ đến những cái tên hàng đầu về khoa học xã hội và đạt những thành tích cao trong bảng xếp hạng thế giới như Đại học Pace, Đại học St John’s, Đại học Dowling, Đại học Suny Geneseo, Đại học Berkeley... Tiêu biểu nhất là Đại học New York được thành lập năm 1831, đào tạo các ngành nghệ thuật tự do, khoa học, giáo dục, y tế, luật, dịch vụ công cộng… chất lượng đào tạo hàng đầu bang New York. Vì vậy mức học phí cũng “đáng nể”. Trong thời gian học tập du học, sinh viên có thể du lịch những nơi có tiếng trên thế giới như Time Squares, Phố Wall, Tượng nữ thần tự do, Nhà hát Broadway…

Bang Texas

Một trong số các bang rộng lớn nằm ở vùng trung tâm Tây Nam của nước Mỹ. Phía tây giáp với Mexico, phía đông nam giáp vịnh Mexico, phía bắc và đông bắc có Oklahoma và Arkansas. Texas là một bang rộng lớn, có diện tích bằng tổng cả Ohio, Indiana, các bang ở New England và các bang ở Middle Atlantic cộng lại. Đây là nơi tập trung các thành tựu tri thức, sự đa dạng văn hóa, truyền thống tốt đẹp từ lâu đời. Texas cũng là một trong những bang có cộng đồng người Việt đông nhất nước Mỹ. Đây là lý do để tiếng Việt trở thành ngôn ngữ thứ ba sau tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chính vì vậy, du học sinh Việt nam sẽ không sợ bị sốc ngôn ngữ, ăn uống hay văn hóa. Ngoài ra, nói đến Texas người ta còn nghĩ đến kinh tế đa dạng hóa, nổi bật là lĩnh vực công nghệ cao như Dell, Inc, Kimberly, Clark, AT&T...

Về giáo dục, Texas là một trong những bang được đầu tư giáo dục cao nhất nước Mỹ. Những năm gần đây, mức hỗ trợ tài chính ở Texas đã đạt 7.275 USD/học sinh/năm. Báo cáo của Bộ giáo dục Mỹ cũng vừa công bố tỷ lệ học sinh/ giáo viên ở bang Texas hiện là 14,9 (toàn quốc là 15.3). Những số liệu trên đã phần nào chứng minh được sự đầu tư vào giáo dục và chính sách khuyến học của bang Texas.

Sinh viên du học Mỹ có thể lựa chọn theo học tại trường: Cao đẳng cộng đồng Houston, Đại học West Texas A&M, Đại học Houston, Đại học Text Wesleyan University được thành lập vào năm 1890. Chương trình giảng dạy của trường bao gồm 27 phân ngành học khác nhau tại 5 phân khoa lớn: khoa học tự nhiên, kinh tế, nghệ thuật, giáo dục, gây mê hồi sức. Hàng năm trường có nhiều chương trình học bổng để thu hút sinh viên quốc tế sang du học Mỹ.

Đại học Text Wesleyan tọa lạc tại thành phố Fort Worth, Texas

Bang Massachusetts

Nằm ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Massachusetts là một trong những tỉnh bang giàu có trên toàn quốc, giáp với những địa điểm nổi tiếng New York, Vemont, Connecticut và New Hampshire. Tiểu bang này có số dân lớn thứ 13 tại Hoa Kỳ với nhiều màu da và văn hóa đa dạng. Với điều kiện sống khá là lý tưởng, Massachusetts từng là điểm dừng chân của làn sóng nhập cư ồ ạt từ rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Massachusetts sớm trở thành trung tâm giáo dục của nước Mỹ, luôn giữ vị trí hàng đầu, tuy chỉ chiếm 2.5% dân số nhưng lại có đến 5% số trường đại học. Lý do này đã khuyến khích du học sinh quốc tế sang học tập. Đây là nơi tọa lạc của những trường đại học hàng đầu nước Mỹ như Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Benjamin Fraklin Institute of Technology, Dean College, Fisher College… Học sinh, sinh viên Việt Nam có thể theo học Fisher College khi du học Mỹ, ngôi trường có chương trình đào tạo lồng ghép giữa kiến thức nền tảng và các chương trình định hướng nghề nghiệp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của mỗi thế hệ sinh viên. Các ngành tiêu biểu như: quản trị kinh doanh, nghiên cứu về truyền thông và phương tiện truyền thông, thiết kế thời trang, du lịch và khách sạn, khoa học nhân văn, quản lý… Massachusetts đã trở thành trung tâm thương mại và công nghiệp hàng đầu nước Mỹ với nhiều khu công nghệ cao từ thế kỷ 19, tạo điều kiện thuận lợi xin việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Việc chọn bang theo học là bước quan trọng trước khi chọn trường của mỗi sinh viên để đặt chân du học Mỹ. Yếu tố khí hậu tự nhiên, văn hóa và chính sách giáo dục của bang mà sinh viên quyết định theo học, sẽ ảnh hưởng tình trạng sức khỏe, hòa nhập môi trường mới, tài chính và chất lượng học tập. Vì vậy, hãy chọn bang phù hợp để đảm bảo kết quả học tập học khi du học Mỹ.

