​Đủ hương, đủ sắc tại Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng

Tối 21-1, Lễ Khai mạc Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 đã diễn ra trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân tại khu vực The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng diễn ra từ ngày 20 đến 26-1-2017 (23 đến 29 tháng Chạp Âm lịch).

Năm nay, Hội Chợ diễn ra từ ngày 20 đến 26-1-2017 (23 đến 29 tháng Chạp Âm lịch). Riêng các khu vực Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến mùng 6 Tết.

Hơn 10 năm qua, Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng đã trở thành điểm du xuân mang đủ hương, đủ sắc, đủ âm thanh để bất kỳ ai, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài, cũng có thể chạm đến những tầng giá trị văn hóa ngày tết của dân tộc Việt.

Độc đáo, mới lạ

Vẫn trong không gian của hoa đồng cỏ nội thơm ngát, đầy vấn vương, Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 sẽ mang đến cho khách tham quan một không gian văn hóa làng quê Việt Nam với chủ đề Xuân no ấm.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2017 chia sẻ: “Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng góp phần làm cho ngày tết của người thưởng ngoạn thêm trọn vẹn, khi được thưởng thức văn hóa ẩm thực phong phú từ các vùng miền trên cả nước; mua sắm nhu yếu phẩm, các vật dụng trang trí cho gia đ.nh thông qua các gian hàng phục vụ đặc sản”.

Với quyết tâm đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã chọn Hát Chầu Văn (được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 12-2016) làm tiết mục mở màn trong lễ khai mạc Hội Chợ nhằm mang đến điểm nhấn độc đáo, mới lạ, thể hiện được nét đặc trưng của chương tr.nh - nơi hội tụ những nét văn hóa vùng miền độc đáo của Việt Nam.

Hướng tới “Xuân ấm no”

Không gian làng quê Việt Nam ấm no, sung túc, tràn ngập tiếng cười qua 4 khu vực chính được thiết kế tinh tế, độc đáo nhưng không kém phần thơ mộng: Đường Xuân là điểm nhấn chính của Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, cũng là khu vực thể hiện rõ nét chủ đề “Xuân no ấm” với sự hiện diện của linh vật năm Đinh Dậu - những gia đình gà đại cát làm bằng chất liệu mây, tre cùng những bộ sưu tập hình ảnh, mô hình, thông tin các chủng loại gà của mọi miền đất nước. Đặc biệt, con đường Mộc Xuân Thảo Dược được thiết kế vô cùng độc đáo do công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam thực hiện. Bên cạnh nhiều tiểu cảnh đặc sắc khác.

Vườn Xuân là một khu vườn dân dã với những cây trái mộc mạc. Đây cũng chính là địa điểm tổ chức cuộc thi “Hoa Cảnh” nhằm tôn vinh các loài hoa rực rỡ, kỳ hoa dị thảo của làng quê Việt.

Bến Xuân phát huy lợi thế diện tích mặt nước rộng lớn của Hồ Bán Nguyệt, chỉ có tại Phú Mỹ Hưng, để tái hiện hình ảnh chợ quê sinh động với những chiếc thuyền hoa, thuyền chở nông sản tấp nập, xuôi ngược; bến thả hoa đăng để du khách tham quan có thể cầu duyên, tài, lộc, bình an và thưởng thức các chương trình Đờn ca tài tử, Chầu Văn, Chèo hằng đêm.

Góp Xuân là khu vực mang tính cộng đồng cao của Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng và là nơi trưng bày các tác phẩm hoa cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ nhiều địa phương.

Ngoài các khu vực này, tại khu Crescent Mall (ngã 3 đường Hoàng Văn Th ái và Tôn Dật Tiên) còn có tiểu cảnh Đoàn tàu mùa Xuân - Pepsi Tết sum vầy không chỉ mang đến niềm vui đoàn tụ, sum vầy trong dịp Tết mà còn hứa hẹn là địa điểm thú vị cho những ai yêu thích chụp ảnh.

Phục vụ nhu cầu mua sắm đặc sản

Như các năm trước, Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 còn có các khu vực phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực của khách tham quan với 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng phục vụ Tết. Khu Chợ Quê năm nay có cả mâm ngũ quả được bày trí sẵn giúp du khách dễ dàng mua sắm và chuẩn bị cho những ngày Tết.

Riêng sân khấu chính của chương tr.nh, hàng đêm đều diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng năm mới với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, để ai một lần ghé qua Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng đều đầy hứng khởi ngân nga: “Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới. Hồn hòa vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc. Cuộc đời mới thắm tươi…”

