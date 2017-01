​“Không gian xanh” trong quy hoạch đô thị tại TP.HCM  

Thụ hưởng những giá trị của môi trường sống vượt xa mọi mong đợi

Đô thị xanh - môi trường sống tốt cho cư dân đô thị

Việc chú trọng phát triển khu đô thị xanh là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm tải khu trung tâm - nơi có mật độ xây dựng nhà ở dày đặc, tình trạng kẹt xe và ô nhiễm luôn ở mức độ báo động. Do đó, nhu cầu về những dự án nhà ở có môi trường sống trong lành và tiện nghi đang là yếu tố quan tâm hàng đầu của khách hàng. Dẫn chứng điển hình trong năm nay, ngoài dự án biệt thự nghỉ dưỡng hay khu đô thị sinh thái, nhiều chủ đầu tư bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn sống xanh vào các dự án bất động sản.

Không gian xanh không chỉ như “lá phổi” của khu đô thị mà còn là nơi diễn ra các hoạt động ngoài trời của cộng đồng dân cư. Đặc biệt tại một số khu đô thị có diện tích cây xanh kết hợp hồ nước, không gian yên tĩnh gắn liền với dòng sông. Trong đó phải kể đến là dòng sông Sài Gòn chảy dọc 80km trên địa phận TP.HCM.

Quảng trường nhạc nước

Khu đô thị “đáng sống” phía Đông Bắc TP.HCM

Nhận diện được tiềm năng đó, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư tiến hành đầu tư và phát triển các dự án từ cao cấp đến siêu sang bên bờ sông Sài Gòn. Đáng chú ý là khu đô thị Vạn Phúc (198 ha, quận Thủ Đức) của Tập đoàn Đại Phúc hiện đang thu hút lượng mua khá lớn bởi vị trí vô cùng chiến lược, ngay mặt tiền Quốc lộ 13 - tuyến đường huyết mạch phía Đông Bắc TP.HCM với 3 mặt còn lại được ôm trọn bởi sông Sài Gòn.

Sở hữu không gian sống trong lành do hệ thống trục cảnh quan công viên bờ sông dài 3,4km, công viên cây xanh và hồ cảnh quan rộng 16ha mang lại, Vạn Phúc là một trong những khu đô thị công viên giải trí mà người dân có thể tận hưởng các tiện ích cao cấp ngay trước cửa nhà như công viên giải trí hàng đầu Đông Nam Á, nhạc nước nghệ thuật, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, công viên ven sông Sài Gòn dài 3,4km, bến du thuyền... Hệ thống an ninh với thiết bị tiên tiến bảo vệ 24/24, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, được ngầm hóa, đảm bảo mỹ quan và an toàn cho cư dân.

Hiện tại, hạ tầng giai đoạn 1 đã hoàn chỉnh, đang triển khai hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 2 (Đông Nam) và công viên giải trí trung tâm, đạt gần 50% quỹ đất của khu đô thị 198ha.Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng giá trị của Vạn Phúc thời điểm này.

Khu đô thị đã triển khai 50% diện tích dự án

