​Học quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ nhận học bổng lên đến 88 triệu đồng

Vài nét về trường B.H.M.S:

Trường B.H.M.S nằm bên bờ hồ Lucerne, thuộc trung tâm của thành phố Lucerne. Trong tầm nhìn của núi Pilatus và Rigi thuộc dãy Alps Thụy Sỹ, Lucerne vốn được coi là điểm đến du lịch đầu tiên và nên đến nhất. Nổi bật với tháp nước và cây cầu Chapel độc đáo, thành phố này cũng được bình chọn là địa điểm du lịch nổi tiếng thứ 5 trên thế giới trong năm 2010 bởi TripAdvisor.

Nằm trong top 30 trường đứng đầu thế giới về đào tạo quản lý khách sạn - nhà hàng, BHMS là một môi trường hoàn hảo cho bất kỳ sinh viên quốc tế nào đang muốn tìm kiếm kinh nghiệm học tập tại Thụy Sỹ cũng như muốn thử thách mình trong một sự nghiệp toàn cầu đầy thách thức.

Tại BHMS Lucerne, khoảng 600 sinh viên mỗi năm chọn học ngành Quản lý khách sạn và làm việc trong các lĩnh vực về khách sạn. BHMS hợp tác với The Robert Gordon University Aberdeen, UK and City University of Seattle, USA, cung cấp các bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp MBA/PGD.

Trường có 4 cơ sở nằm ngay tại trung tâm thành phố Lucerne:

- Cơ sở học tập và sinh hoạt tại Sentipart

- Cơ sở trung tâm của trường tại Lakefront

- Cơ sở sinh sống dành cho SV tại Baselstrasse

- Cơ sở giảng dạy tại St.Karli Quai

Nằm ở vị trí rất thuận tiện cho sinh viên trong việc mua sắm và đi lại. Xung quanh trường gồm nhiều các siêu thị lớn như Coop, Migros, và Aldi và một số siêu thị Châu Á để sinh viên dễ dàng tìm kiếm những món hàng Việt Nam và nấu món Việt cùng bạn bè đồng hương.

- BHMS thuộc tập đoàn giáo dục Benedict uy tín, chất lượng được thành lập từ năm 1928 và nổi tiếng trên thế giới về ngành quản lý khách sạn.

- Với chương trình học tại BHMS được thiết kế với 6 tháng học khóa lý thuyết và 6 tháng thực hành có lương tạo cho sinh viên có cơ hội tiếp thu nhanh kiến thức đã học và có thêm phần thu nhập trang trải trong quá trình học tập.

-Trường trang bị hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu nhằm phục vụ cho sinh viên và được ví như là “City Campus” mới với nhà hàng rộng lớn dành cho sinh viên với sức chứa hơn 200 người và The Grand Hotel Europe cũng là khu campus mùa đông dành cho sinh viên với phòng ở tiêu chuẩn khách sạn 4 sao.

- Vào các kỳ nghỉ thu, đông, xuân, hè sinh viên không bắt buộc phải rời khỏi trường nếu không có kế hoạch du lịch đâu đó.

- Trường BHMS trực tiếp hỗ trợ và đảm bảo 100% sinh viên sẽ có chỗ thực tập sau mỗi học kì lí thuyết 6 tháng .

Chương trình đào tạo

- Chương trình tiếng Anh nâng cao: dành cho sinh viên đạt IELTS từ 4.5

- Khóa PGD chuyên ngành quản lý khách sạn và quản lý ẩm thực: 6 tháng lý thuyết + 6 tháng thực hành có lương.

- Cử nhân chuyên ngành quản lý khách sạn hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh toàn cầu hoặc chuyên ngành ẩm thực: 3 năm (bao gồm 18 tháng học lý thuyết + 18 tháng thực hành có lương)

- Thạc sĩ chuyên ngành quản trị Khách sạn hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh toàn cầu: 2 năm (bao gồm 12 tháng học lý thuyết + 12 tháng thực tập có lương)

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành khách sạn (1 năm).

Khóa thực hành có lương

Chương trình học luôn xen kẽ khóa học lý thuyết và khóa thực hành có lương. BHMS đảm bảo 100% sinh viên của trường đều có việc thực tập. Lương mỗi tháng theo qui định của nhà nước Thụy Sĩ dao động từ 2.050CHF - 2.500CHF sau khi trừ đi các khoản sinh hoạt, ăn, ở, bảo hiểm, thực lãnh của sinh viên còn khoảng từ 800 đến 1500CHF.

Điều kiện nhập học:

- Tốt nghiệp PTTH

- Hoặc đã hoàn thành năm 3 đại học hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng

- Hoặc đã có bằng đại học của bất kỳ ngành học nào

- Hoặc đã có kinh nghiệm làm việc (không bắt buộc)

- Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên

Học phí:

- Khóa cử nhân: năm 1: 26.500CHF; năm 2: 27.500CHF; năm 3: 28.000CHF

- Khóa thạc sĩ: năm 1: 28.500CHF; năm 2: 24.500

Phí ghi danh:

- 400CHF: phí này không hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Kỳ nhập học năm 2017: tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 & 11.

Cơ hội thực tập có lương tại Mỹ

Chương trình dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp chượng trình quản lý khách sạn B.H.M.S tại Thụy Sĩ.

Thông tin liên hệ: Việt Sỹ Anh Địa chỉ: 101/7 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Hotline (trực tiếp, viber, zalo ): 0902 566 678 (Ms. Thảo) hoặc 08 62936545 Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email: vietsyanhtravel@gmail.com

