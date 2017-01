​Kết quả kinh doanh ấn tượng của Thaco năm 2016

Với những kết qủa vượt trội trong hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2012 - 2015, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam năm 2016.

2016, tổng dung lượng ô tô bán ra của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 271.833 xe, trong đó Thaco đạt 112.847 xe (65.748 xe du lịch và 47.099 xe thương mại), tăng trưởng 40% so với 2015, chiếm 41,5% thị phần VAMA. Với kết qủa này, Thaco tiếp tục duy trì vị thế 3 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô cả nước. Tổng doanh thu năm 2016 của Thaco đạt gần 65.000 tỷ đồng, tăng 41% so với 2015, đóng góp ngân sách gần 18.000 tỷ đồng, tăng 28% so với 2015, trong đó đóng góp tại Quảng Nam 14.500 tỷ đồng.

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động sản xuất ô tô, Thaco đã đặt mục tiêu dài hạn là tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới vị trí hàng đầu khu vực ASEAN. Để chuẩn bị cho hội nhập vào năm 2018, trong nhiều năm qua Thaco liên tục đầu tư, liên kết với các đối tác nước ngoài để xây dựng Khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải trên diện tích gần 600ha, gồm 12 nhà máy công nghiệp hỗ trợ, 5 nhà máy lắp ráp ô tô và được xem là trung tâm sản xuất cơ khí có quy mô lớn nhất Việt Nam với sản phẩm chính yếu là ô tô và phụ tùng ô tô các loại.

Riêng trong năm 2016, Thaco đã đầu tư 20.372 tỷ đồng (các công ty đối tác đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng) để xây dựng đưa vào hoạt động vào năm 2018 bao gồm: Nhà máy xe con mới với công nghệ hàn laser và công nghệ sơn tân tiến nhất có công suất 100.000 xe/năm; Nhà máy xe tải mới có công suất trên 100.000 xe/năm; Nhà máy xe bus có công suất 5.000 xe/năm và xe mini bus 12 - 16 chỗ 10.000 xe/năm. Phát triển tổ hợp các nhà máy công nghiệp hỗ trợ bằng giải pháp kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với các nhà sản xuất linh kiện nước ngoài để cung ứng cho các nhà máy lắp ráp nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Qua đó triển khai sản xuất động cơ, máy móc phục vụ nông nghiệp nhằm phát triển Chu Lai trở thành Trung tâm cơ khí đa dụng miền Trung theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đã phê duyệt.

Thaco cũng đầu tư mở rộng cảng Chu Lai - Trường Hải, lập tuyến vận tải biển trực tiếp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc về Chu Lai nhằm giảm giá thành vận chuyển; Triển khai đầu tư xây dựng Khu đô thị Tam Hiệp trên diện tích 265 ha với đầy đủ tiện ích xã hội như nhà ở, trường học, siêu thị nhằm thu hút lực lượng nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải nói riêng và khu kinh tế mở Chu Lai nói chung.

Là doanh nghiệp duy nhất kinh doanh xe du lịch và xe thương mại, hệ thống phân phối của Thaco có mặt trên toàn quốc với 150 đại lý và showroom. Đặc biệt, ngoài ô tô, Thaco còn mở rộng ngành nghề kinh doanh sang địa ốc, nông nghiệp với mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành. Trong đó, việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thông qua Công ty địa ốc Đại Quang Minh đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến thị trường bất động sản thông qua việc đầu tư phát triển khu đô thị được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, kiến trúc hoàn mỹ, chất lượng hàng đầu, dịch vụ chu đáo, tạo dựng môi trường sống văn minh, thân thiện cho cư dân.

Năm 2017, Thaco đánh dấu hành trình 20 năm xây dựng và phát triển với triết lý sản xuất, kinh doanh “Tạo dựng giá trị phục vụ thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình” và các quan điểm: Kinh doanh vì trách nhiệm xã hội; Xây dựng Văn hóa kỷ luật... để sẵn sàng bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu năm 2018, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh là thương hiệu Việt mang lại niềm tự hào cho đất nước, mang lại giá trị cho khách hàng, cho xã hội và cho nền kinh tế Việt Nam, hướng tới vị trí hàng đầu khu vực ASEAN.

T.T