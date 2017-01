​Kim Oanh tri ân hơn 3.000 khách hàng

Buổi lễ tri ân đã diễn ra trong sự háo hức chờ đợi của đông đảo khách hàng không chỉ bởi giá trị giải thưởng rất cao mà còn do chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Thủy Tiên, The Men… Đây là những khách hàng đã tham gia mua sản phẩm do Kim Oanh phân phối từ ngày 8-6-2016 đến ngày 31-12-2016.

Hơn 3.000 khách hàng tham dự lễ tri ân năm 2016 của Công ty Địa ốc Kim Oanh

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục biểu diễn hết sức sôi động. Đặc biệt, chương trình bốc thăm may mắn đã để lại nhiều cảm xúc khó quên cho khách tham dự. Các giải thưởng lớn gồm giải đặc biệt là 1 xe Toyota Camry; giải nhất là 1 căn nhà một trệt một lầu; 10 giải nhì, mỗi giải là một xe Honda SH 150i; 10 giải ba, mỗi giải là một xe Honda Air Blade; 10 giải tư, mỗi giải là 5 chỉ vàng SJC; 20 giải khuyến khích, mỗi giải là 1 bộ gốm sứ vẽ vàng Hoàng Đế… đều lần lượt tìm được chủ nhân. Ngoài ra, mỗi khách hàng tham dự chương trình còn được Công ty Kim Oanh trao tặng một bộ gốm sứ vẽ vàng Quận Vương.

Giải nhất của chương trình là căn nhà phố một trệt một lầu trị giá 900 triệu đồng đã thuộc về khách hàng Trần Quang Đông (Bình Dương)

Ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh, và bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc công ty, trao giải đặc biệt là 1 xe Toyota Camry trị giá 1,122 tỉ đồng cho khách hàng Chu Mạnh Lực (Đồng Nai)

10 giải nhì, mỗi giải là một xe xe Honda SH 150i đã được trao cho 10 chủ nhân may mắn

Đây là 10 chủ nhân may mắn của giải ba, mỗi giải là 1 xe Honda Air Blade

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Kim Oanh, cho biết trong nhiều năm qua, công ty luôn lấy lợi ích của khách hàng làm trung tâm hoạt động. Do vậy, bớt một phần lợi nhuận để chia sẻ với khách hàng là điều cần thiết để tỏ lòng tri ân những người đã luôn tin yêu, ủng hộ thương hiệu Kim Oanh trên thị trường bất động sản. Trong đó, không ít khách hàng đã gắn bó với Kim Oanh từ nhiều năm qua, mỗi dự án mới công ty tung ra thị trường đều tìm cách mua bằng được sản phẩm.

“Thông qua chương trình tri ân, chúng tôi muốn gửi đến lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả khách hàng đã yêu mến, tín nhiệm Kim Oanh trong suốt thời gian qua. Để đáp lại sự tin yêu đó, trong thời gian tới, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đưa ra những sản phẩm tốt hơn, giá cả cạnh tranh hơn để đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho khách hàng”, bà Oanh nói và cho biết năm 2017, công ty dự kiến đưa ra thị trường khoảng 11.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn thuộc 10 dự án tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Các dự án đều rất giàu tiềm năng gia tăng giá trị do nằm ở những khu vực đắc địa, hạ tầng đang phát triển mạnh và dễ dàng khai thác thương mại và nhiều dự án thuộc dòng sản phẩm cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

THANH TRÚC